lunes 3  de  agosto 2026
La buena noticia

La buena noticia: Una prueba no invasiva detecta el cáncer oral en una hora

Hoy en La buena noticia: Esta prueba ofrece a los clínicos una forma rápida, precisa y no invasiva de clasificar a los pacientes

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Un gesto tan simple como un cepillado bucal podría ayudar a detectar antes un cáncer. Un equipo internacional liderado por Queen Mary University of London ha validado una nueva prueba con cepillo capaz de detectar cáncer oral en solo una hora, sin bisturí y con una precisión muy alta, lo que podría reducir miles de biopsias innecesarias. Esta prueba ofrece a los clínicos una forma rápida, precisa y no invasiva de clasificar a los pacientes, y además puede repetirse. Los investigadores destacan que esta nueva versión mantiene un rendimiento muy parecido al de una técnica anterior basada en microbiopsia, pero sin necesidad de retirar tejido. Eso hace que la prueba sea más cómoda, más fácil de repetir y potencialmente más útil para el seguimiento continuado de pacientes de riesgo.

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