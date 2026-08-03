lunes 3  de  agosto 2026
ECONOMíA

EEUU: Actividad manufacturera crece a mayor ritmo en julio

El índice manufacturero del Instituto de Gestión de Suministros (ISM, por sus siglas en inglés) se situó en 55,6%, 2,3 puntos porcentuales más que el mes anterior

La producción industrial en EEUU sigue en crecimiento&nbsp; y expansión.

La producción industrial en EEUU sigue en crecimiento  y expansión.

INA FASSBENDER / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La actividad manufacturera estadounidense creció a mayor ritmo en julio con relación a junio, según el índice sectorial ISM publicado este lunes.

El índice manufacturero del Instituto de Gestión de Suministros (ISM, por sus siglas en inglés) se situó en 55,6%, 2,3 puntos porcentuales más que el mes anterior.

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Se trata del nivel más alto del índice desde mayo de 2022, precisó el ISM en un comunicado. El dato se situó muy por encima de las expectativas del mercado, que esperaba un índice en 54% según el consenso reunido por MarketWatch.

Cualquier valor por encima de 50% indica expansión de actividad.

Entre los encuestados, la volatilidad de precios fue mencionada como una de las principales preocupaciones, así como la guerra en Medio Oriente.

El conflicto disparó los precios de la energía y afectó cadenas de suministro de algunos insumos, pero no el impacto que pronosticaron algunos analistas vinculados a tendencias de izquierda.

El presidente Donald Trump también impuso nuevos aranceles a las importaciones de Estados Unidos en sustitución del 10% global por un período de 150 días.

"Estamos viendo un mercado muy oportunista y reactivo. Si los productos escasos se vuelven disponibles, compramos de manera oportunista. Algunos clientes están reduciendo inventarios; otros están adelantando la demanda", dijo un encuestado del sector de productos químicos.

FUENTE: Con información de AFP.

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