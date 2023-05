La comunicadora Marielva Hernández pisa fuerte en Nueva York

Su vida dio un giro al cumplir los 13 años: “Mi mamá conoce a mi padrastro, que nos cambió la vida. Siempre, desde pequeña, soñé con estar en la televisión. Lo comentaba con mi mamá y mi padrastro, y ellos me apoyaron. Entonces comencé a tomar clases de modelaje y de locución”.

Algo con lo que se topó fue con el prejuicio en torno a la profesión con la que soñaba. “En muchas comunidades latinas pasa que al ser mujer, periodista, dicen que eso es para chicas de la buena vida, o que no lo vas a lograr. Entonces eso me tenía un poco decepcionada y empecé estudiando Ingeniería de Sistemas, porque quería hacer algo para tener un trabajo y que mis padres se sintieran orgullosos de mí”, planteó.

“Cuando llegué a los Estados Unidos, en 2012, ya estaba terminando la universidad y mi padrastro me dijo: ‘¿De verdad tú no vas a estudiar comunicación?’ Entonces dije: ¿Cómo voy a lograrlo en Nueva York?”, recordó.

Sin perder tiempo, comenzó sus estudios en Comunicación Social en The Borough of Manhattan Community College. “Ahí me fui relacionando con más personas que querían lo mismo que yo. Pienso que uno tiene que rodearse de amistades que quieran lo mismo que tú. Porque en República Dominicana, mis amistades del barrio, lamentablemente las niñas salen embarazadas a los 17 años, y eso era lo que yo estaba viendo, las personas no tenían ambición”, reconoció la periodista.

Esa visión se amplió, y “al llegar a Estados Unidos y decidir perseguir mis sueños, todo fue tomando forma. Yo ya era adulta, por eso siempre digo que no hay edad para lograr nuestros sueños”.

Hernández comenzó a acercarse a los medios con un trabajo en el área de promoción en Univision. Luego, adquirió experiencia como reportera para Spanish Broadcasting System (Mega TV Nueva York), donde conoció a Frederick Martínez (“El Pachá”), quien le ayudó a abrirse paso. Como expresó, “uno de los consejos que me dio es que uno tiene que lanzarse aunque no esté preparado. Las experiencias te van a ayudar con todo, me dijo”. Así le llegó una propuesta para trabajar con él y comenzó a hacerse conocida entre la audiencia dominicana de Nueva York.

“Pero siempre quería ser la chica del tiempo”, admitió. Así fue como llegó una de esas oportunidades que se dan pocas veces en la vida, cuando pudo sustituir a una persona durante la etapa de cuarentena por el COVID-19 en el Canal América (en Manhattan). No lo pensó dos veces y comenzó por tres semanas hasta que le pidieron que se quedara.

El próximo paso fue realizar estudios de Predicción del Clima en Penn State University. Con su certificación y más habilidades como presentadora del tiempo tocó la puerta en Telesistema Canal 11 y consiguió un espacio en Telenoticias, conducido por Roberto Cavada en la emisión estelar de 10 a 11 de la noche,“Me veo en toda República Dominicana, 9 millones de personas, más todos los dominicanos de aquí en la zona triestatal de Nueva York”, dijo con emoción la periodista, quien ya lleva un año en ese espacio.

¿Cómo es un día normal de trabajo para Marielva? Según confesó, su jornada comienza incluso antes de llegar al canal, pues desde que se levanta está consumiendo noticias, revisando los radares y los reportes del clima. A las 4 de la tarde comienza la sesión de maquillaje y peinado, luego supervisa la realización de los gráficos, organiza los mapas y chequea desde el master control cómo se verá todo en pantalla. Hasta que llega el momento más emocionante de ofrecer su parte del tiempo al cierre del noticiero.

Más metas por cumplir

Pero eso no es todo. Recientemente se estrenó como actriz en República Dominicana en una obra de microteatro llamada “Entrecitas.com”. Además, tiene en mente realizar una serie de videos en varias provincias dominicanas, enfocados en sucesos meteorológicos y la cultura del país.

"La mente creativa puede hacer de todo", constató, dispuesta a hacer hasta una canción si se lo proponen.

Para Marielva Hernández es esencial agradecer a quienes le han apoyado en este camino. “Son muchas personas”, señaló. “Primero a mis padres, por darme la educación. Luego, Frederick Martínez (El Pachá), luego a ‘Valsovia’ Pérez, que fue mi conexión para este último paso”, añadió.

¿Cuál es su meta? “Seguir trabajando. Me gusta seguir la corriente. Pero uno no puede seguir la corriente sin estar preparado”, afirmó.

Su objetivo es llegar a inspirar a otras personas, que vean en ella a esa mujer “que salió de Cotuí y llegó a ser una importante comunicadora de habla hispana”. Por ahora, disfruta “ver las oportunidades e ir preparándome para todo lo que pueda llegar”.

A las jóvenes que quieren trabajar en la televisión, aconseja, en primer lugar, la preparación.

“Cuando uno está preparado llega a donde sea. La educación te lleva a lugares donde la belleza solo pasa de visita. Todas somos hermosas en distintas maneras, pero cuando llegas ahí y estás preparada para esa oportunidad, nadie te lo quita”, acotó.

Puede conocer más sobre Marielva Hernández en su cuenta oficial de Instagram.