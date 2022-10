Presentadora Carolina Rosario anuncia su 2do embarazo

"¡Estamos felices, qué belleza! Nuestra @crosarionews espera a su segundo bebé y así lo anunció. ¡Felicidades!", compartió el matutino de Univision en sus redes sociales.

Como indicó la presentadora, su hijo de 6 años era el encargado de revelar la grata noticia en Despierta América, pero el pequeño se sintió intimidado ante las cámaras. Carolina Rosario agradeció a la producción por el apoyo.

"Esto fue lo que pasó esta mañana en @despiertamerica en domingo cuando anunciamos lo del bebé. Descubrí que a Kalel no le gustan las cámaras de televisión. Gracias @luzmadoria, @raultvgonzalez, @officialjackieg, @collinsoficial, @sherlyny, @chrystieespinoza y el resto del equipo/familia por hacerlo tan especial. Los quiero mucho. PD: Estar embarazada es algo natural y todos llegamos al mundo por medio del embarazo de una madre. Dicho eso, todas las vidas son sumamente valiosas. Es por esa razón que cada vez que un bebé nuevo viene al mundo es motivo de alegría y celebración. Uno comparte su alegría con quienes quiere. Yo quise compartirla con ustedes que nos reciben en sus hogares cada domingo", dijo la puertorriqueña de 34 años.

En exclusiva para People en Español, Carolina Rosario describió algunos síntomas que ha experimentado en su segundo embarazo.

"Yo he venido a descubrir lo que es una 'mala barriga' y a tener empatía con otras mamás. Tuve que abandonar el show, me tuve que ir", contó al hacer referencia a una grabación del programa Noticias 24/7 Primetime (ViX).

"Ha sido muy duro. A mí no me daban ganas de bañarme, de levantarme, de peinarme, de arreglarme, de escribir, de leer un libreto. Tú no quieres fallar", agregó.