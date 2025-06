La Guerra de los Siete Frentes: Cómo Israel reescribe las reglas de la disuasión en 2025

El colapso del JCPOA y la doctrina estratégica

El fracaso del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), construido sobre el Plan de Acción Conjunto de 2013–2015 bajo el presidente Barack Obama, fue el telón de fondo estratégico de la campaña de Israel en 2025. A pesar de los mecanismos de monitoreo internacional y el alivio de sanciones por fases, Irán eludió sistemáticamente las restricciones mediante transferencias con proxies, sitios de enriquecimiento encubiertos y esfuerzos de desestabilización regional. Para 2025, Teherán había acumulado uranio enriquecido y reconstruido su arquitectura de misiles y su infraestructura nuclear endurecida. Para Israel, el colapso del JCPOA demostró lo que siempre advirtió: la diplomacia sin líneas rojas ejecutables permite la dilación, no la negación.

Precaución estadounidense versus urgencia israelí

Pese a la postura pública de apoyo al derecho de Israel a defenderse, la administración Biden expresó reiteradas señales de incomodidad ante una escalada israelí en 2024. Altos funcionarios israelíes alegaron que Washington instaba en privado a la moderación, especialmente en ataques potenciales contra Hamás, Hezbolá y las instalaciones nucleares iraníes. Filtraciones de inteligencia revelaron que operativos iraníes planearon asesinar a un candidato presidencial en funciones y al expresidente Donald J. Trump —hechos reconocidos por agencias estadounidenses de inteligencia y contrainteligencia a finales de 2024 (Department of Justice, 2024; ODNI, 2025).

Consenso político y defensa nacional

El gabinete israelí invocó los estatutos de defensa nacional de emergencia bajo un consenso político casi unánime. La decisión fue respaldada tanto por figuras del gobierno como de la oposición, reflejando la unidad más amplia en tiempos de guerra desde la Guerra de Yom Kipur de 1973 (Haaretz, 2025). A pesar de las tensiones internas por reformas judiciales y asuntos cívico-militares, la amenaza nuclear iraní unificó las prioridades nacionales.

