Lorena Goca combina la excelencia y los bienes raíces

De ahí que la experticia de Lorena Goca sea tan valiosa en diversas aristas, desde el propio acto de compra o venta de una propiedad, pasando por la asesoría e inspiración a futuros agentes inmobiliarios, hasta consejos útiles para quienes no tienen idea del proceso y quieren vender su propiedad.

Licenciada en Marketing por el Tec de Monterrey, Lorena Goca tiene dos postgrados, uno como Profesional Inmobiliario y otro en Administración y Finanzas en Bienes Raíces por el ITAM.

Su carisma frente a cámara y la seguridad para explicar cada detalle de esta complicada área de negocios han sido determinantes a la hora de reafirmar su nombre entre los agentes inmobiliarios más reconocidos en el ámbito mexicano, con la habilidad de guiar de manera profesional a los clientes más exigentes del panorama internacional que se interesan en adquirir propiedades en México.

Más de 32 años de reproducción de sus videos

Un hito en su carrera es el impacto de sus contenidos en el canal Latitud Inmobiliaria TV, en YouTube. En total, sus videos sobrepasan los 32 años en tiempo de reproducción en YouTube, cifra que supera la edad de Goca. Estos útiles videos son vistos por miles de personas que buscan tomar mejores decisiones en un área tan importante como la compra o venta de una propiedad.

En sus videos de Latitud Inmobiliaria TV, Lorena Goca brinda numerosos consejos para sortear con éxito el mundo inmobiliario, como los beneficios de la inversión en bienes raíces, el uso de la inteligencia artificial, cómo iniciar una inmobiliario, además de ofrecer un acceso privilegiado a desarrollos muy codiciados para inversiones en México.

Vale destacar que Goca también comparte sus conocimientos en El Heraldo Radio, donde es co-conductora del programa Mundo Inmobiliario, con difusión en México y Estados Unidos.

Saber cuánto vales

Una manera de acercarse a la filosofía empresarial de esta profesional es ver su charla “Vendedora de sueños”, en el prestigioso ciclo de TEDx Talks, “todos en esta vida somos vendedores, aunque no lo sepamos”.

Al revelar los secretos de las ventas, destacó en primer lugar la importancia de conocer el producto: “No se puede vender algo que no conoces. O sí se puede, pero realmente no es muy ético”. Además, resaltó la relevancia de “valorar”. Y lo explicó del siguiente modo: “Cuando nosotros tratamos de vender algo que no consideramos que tiene un valor proporcional a su precio nuestro cerebro sabe que estamos mintiendo, por lo tanto, la naturalidad con la que digamos nuestros argumentos y también la fortaleza y cómo convencer al cliente, pues no va a ser igual a que si estuviéramos convencidos. Y lo mismo pasa cuando nos estamos vendiendo a nosotros mismos”.

Según agregó, “todos tenemos algo maravilloso que aportar”. Y acotó: “Te invito a atreverte a venderte a ti mismo”.

México y su potencial en bienes raíces

En su artículo “Mexico is so cheap”: cáncer del arrendamiento 2023, publicado en el número 137 de la revista Inmobiliare Latam, Lorena Goca aborda la polémica del aumento de precios de propiedades en Ciudad de México a partir de la demanda de compradores extranjeros con mayores ingresos.

“El encarecimiento del metro cuadrado ha llegado a tal punto que algunas colonias de la capital del país como Roma y Condesa donde parece que hay más extranjeros que mexicanos”, constató en su artículo. Frente a la idea que se ha hecho común entre inversores extranjeros, “Mexico is so cheap”, planteó que “México no es barato”, al contrario, “es increíble y valioso”.

Su mirada de experta en inmobiliarias y bienes raíces es muy aguda en este análisis, sobre todo porque describe perfectamente el aumento de la plusvalía en diversas zonas del país, y cómo esas dinámicas económicas cambian el mapa de dichas áreas.

Más sobre Lorena Goca

Lorena Goca es inversionista, nano desarrolladora, empresaria, conferencista y capacitadora en bienes raíces, certificada ante el CONOCER. Desde el 2015 es directora de Inmobiliaria CERAGO S.A. de C.V. Fue Presidente de la Comisión Inmobiliaria COPARMEX Hidalgo de 2017 a 2022; y ha participado como directora de foro y en la Comisión de Honor y Justicia de AMPI.

Goca es cofundadora de INVERAÍCES, plataforma con un portafolio de inventario inmobiliario AAA para inversión y comercialización; y de DECONSTRUCCIÓN, con alcance en Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro y Monterrey desde junio de 2022.

Además, es cocreadora del entrenamiento intensivo INICIA TU PROPIA INMOBILIARIA.

En 2018 fundó la plataforma Latitud Inmobiliaria TV, en YouTube, con contenido didáctico y de gran valor sobre bienes raíces, y que cuenta con más de 52.000 suscriptores. La plataforma busca romper con los mitos de que el tema de los bienes raíces le pertenece a los millonarios o empresarios, y por eso busca democratizar este sector con sus consejos y datos al interior del sector inmobiliario.

