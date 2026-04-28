martes 28  de  abril 2026
EEUU

Jimmy Kimmel se defiende y niega que chiste sobre Melania Trump incite a la violencia

El comediante aseguró que Melania Trump irradiaba "el aura de una futura viuda", dos días después un hombre armado intentó asesinar al presidente Trump

Fuentes cercanas a la cadena indicaron que Jimmy Kimmel aclararía sus comentarios en el siguiente episodio, pero la presión aceleró la suspensión del programa

Fuentes cercanas a la cadena indicaron que Jimmy Kimmel aclararía sus comentarios en el siguiente episodio, pero la presión aceleró la suspensión del programa

Captura de pantalla/ Youtube/ Jimmy Kimmel Live

WASHINGTON.- El comediante estadounidense Jimmy Kimmel, a quien el presidente Donald Trump pidió que despidieran por un chiste sobre la primera dama Melania Trump, negó el lunes que la broma se tratara de una incitación a la violencia contra el presidente.

Trump dijo que Kimmel debería ser despedido de inmediato por afirmar en uno de sus monólogos de humor la semana pasada que la primera dama irradiaba "el aura de una futura viuda". Mientras el comediante sostiene que era una broma sobre la diferencia de edad de la pareja, el presidente la calificó de "despreciable llamado a la violencia".

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El comentario fue hecho dos días antes de que un hombre armado intentara irrumpir en la cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, incidente por el que fue imputado por intento de asesinato del mandatario.

En su programa del jueves pasado, Kimmel estaba parodiando a un maestro de ceremonias de la gala y en un segmento se dirigía a Melania Trump: "Señora Trump, tiene el aura de una futura viuda"

Trump/Kimmel

Trump cumplirá 80 años en junio y es el presidente de mayor edad de la historia de Estados Unidos, mientras que su esposa, una exmodelo nacida en Eslovenia, tiene 56 años.

Al igual que otros republicanos, la primera dama criticó fuertemente a Kimmel y pidió a la cadena ABC a "tomar una postura" contra el presentador.

Sin embargo, Kimmel minimizó las críticas y explicó que "obviamente" se trataba de una broma "sobre su diferencia de edad".

"Fue una broma muy ligera" sobre "el hecho de que él tiene casi 80 y ella es más joven que yo", agregó Kimmel en su programa nocturno del lunes.

"Coincido en que la retórica de odio y violenta es algo que debemos rechazar", dijo Kimmel.

Jimmy Kimmel ya ha sido sido acusado de explotar políticamente el asesinato del influencer pro-Trump Charlie Kirk el año pasado. Propiedad de Disney, ABC sacó del aire al presentador pero lo restituyó una semana después tras acusaciones de censura.

FUENTE: Con información de AFP

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