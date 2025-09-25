jueves 25  de  septiembre 2025
Realizan en Miami el simposio "EEUU vs. socialismo continental"

La moderación del simposio estará a cargo de Julio M. Shiling, politólogo y director de Patria de Martí y The CubanAmerican Voice

Cortesía/Patria de Martí
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI– Patria de Martí, The CubanAmerican Voice y Alianza Democrática se complacen en invitar al público al Simposio “EEUU vs. socialismo continental”, que se llevará a cabo el jueves 25 de septiembre de 2025 a las 5:30 PM en la Westchester Regional Library, ubicada en 9445 Coral Way, Miami, FL 33165.

El evento contará con destacados panelistas: Frank Rodríguez, economista y editor; Rafael Marrero, CEO de Rafael Marrero & Co. y analista de economía y geopolítica; y Alejandro Galguera, Contador Público Certificado y presidente de Alejandro Galguera, CPA, PA. La moderación estará a cargo de Julio M. Shiling, politólogo y director de Patria de Martí y The CubanAmerican Voice.

El simposio es abierto al público e incluirá una sesión de preguntas y respuestas, ofreciendo un espacio para el análisis y debate sobre los retos geopolíticos y económicos del continente.

Para más información, visite el sitio web de Patria de Martí.

