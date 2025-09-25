Realizan en Miami el simposio "EEUU vs. socialismo continental"

MIAMI – Patria de Martí, The CubanAmerican Voice y Alianza Democrática se complacen en invitar al público al Simposio “ EEUU vs. socialismo continental ”, que se llevará a cabo el jueves 25 de septiembre de 2025 a las 5:30 PM en la Westchester Regional Library, ubicada en 9445 Coral Way, Miami, FL 33165.

El evento contará con destacados panelistas: Frank Rodríguez , economista y editor; Rafael Marrero , CEO de Rafael Marrero & Co. y analista de economía y geopolítica; y Alejandro Galguera , Contador Público Certificado y presidente de Alejandro Galguera, CPA, PA. La moderación estará a cargo de Julio M. Shiling , politólogo y director de Patria de Martí y The CubanAmerican Voice.

El simposio es abierto al público e incluirá una sesión de preguntas y respuestas, ofreciendo un espacio para el análisis y debate sobre los retos geopolíticos y económicos del continente.

Para más información, visite el sitio web de Patria de Martí.