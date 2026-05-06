Avión de EEUU dispara a buque petrolero que intentó burlar bloqueo a puertos iraníes

Aviones F/A-18 Super Hornet de la Armada de los Estados Unidos a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72) se preparan para una misión de combate nocturna durante la Operación Furia Épica, el 25 de marzo. @CENTCOM

Un avión de guerra de la Marina de Estados Unidos disparó contra el timón de un petrolero y lo dejó fuera de servicio después de que este intentara romper el bloqueo de los puertos iraníes impuesto por Washington, informó el ejército estadounidense el miércoles.







Las fuerzas estadounidenses advirtieron al buque con bandera iraní de que estaba violando el bloqueo, pero su tripulación "no cumplió" la orden.

Un avión de la fuerza aérea de Estados Unidos F/A-18 Super Hornet "dejó inutilizado el timón del petrolero al disparar varias ráfagas con su cañón de 20 mm", señaló el Centcom, el mando a cargo de las operaciones militares en Oriente Medio, en una publicación en X. FUENTE: Con información de AFP.

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