miércoles 6  de  mayo 2026
CONTROVERSIA EN AUGE

Acusan a Florida de desviar 5.000 millones anuales de fondos públicos al programa de vales escolares

La Asociación de Educación de Florida, un grupo de padres y organizaciones de derechos civiles sostienen que casi 5.000 millones de dólares públicos se desvían a escuelas privadas y chárter

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Por Daniel Castropé

MIAMI.- La Asociación de Educación de Florida (FEA) demandó al Departamento de Educación estatal por el alegado desvío de cerca de 5.000 millones de dólares anuales de fondos públicos hacia escuelas privadas y chárter a través del programa de vales escolares, en una acción legal que acusa al estado de violar el mandato constitucional de sostener un sistema "uniforme, eficiente, seguro y de alta calidad de escuelas públicas gratuitas".

La demanda, radicada en el Tribunal de Circuito del Condado de Leon y respaldada por padres, miembros de juntas escolares y organizaciones de derechos civiles, pide al tribunal declarar inconstitucional el actual esquema de becas y bloquear el flujo de dinero público hacia centros privados que, según los demandantes, operan sin la supervisión ni los estándares exigidos a las escuelas públicas tradicionales.

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El escrito, de 39 páginas, nombra como demandados al comisionado de Educación, Anastasios Kamoutsas, al Departamento de Educación y a la Junta Estatal de Educación. La FEA estima que cerca de 5.000 millones de dólares se canalizan cada año a escuelas privadas y chárter mediante la Family Empowerment Scholarship, muchas operadas por compañías con fines de lucro radicadas fuera del estado, según la organización.

Reclamo de rendición de cuentas

El presidente de la FEA, Andrew Spar, calificó la acción legal como un “último recurso” tras años de gestiones infructuosas con el Poder Legislativo.

De acuerdo con sus palabras, el esquema actual sostiene un “sistema privado paralelo” y en “competencia” con las escuelas públicas, único vehículo previsto en la Constitución para educar a los niños del estado.

“Con esta demanda, simplemente pedimos rendición de cuentas, transparencia y un conjunto básico de estándares educativos, que es lo que todo padre desea, independientemente de dónde elija enviar a sus hijos”, afirmó Spar.

A lo que añadió: “Los floridanos han dejado claro que debemos fortalecer, no abandonar, nuestras escuelas públicas”.

Cifras que alimentan la disputa

Según datos de la Oficina de Investigación Económica y Demográfica citados en la demanda, en marzo había unos 521.000 estudiantes inscritos en opciones privadas y de educación en el hogar con fondos de los vales para el ciclo 2025-2026.

Cerca de una cuarta parte del presupuesto educativo estatal se destina a estos programas, frente al 12 % en 2021.

Florida ocupa además el último lugar del país en salario promedio de maestros y el puesto 41 en gasto por estudiante, según cifras oficiales.

El año pasado, el auditor general estatal advirtió sobre “desafíos de rendición de cuentas” en el sistema, con sobregastos, retrasos en pagos y falta de controles para verificar dónde se educa a los beneficiarios.

Reacción del Departamento de Educación

El comisionado de Educación, Anastasios Kamoutsas. respondió en X, donde defendió la política impulsada por el Ejecutivo.

“Gracias al gobernador Ron DeSantis, cada familia de Florida tiene acceso a la elección escolar universal, lo que les permite seleccionar el entorno de aprendizaje que mejor se adapte a las necesidades individuales de su hijo”, escribió Kamoutsas.

“Nos mantenemos convencidos, sin disculpas, en el principio de poner siempre primero a los estudiantes”, acotó.

El nuevo litigio inicia cuando las cámaras legislativas se preparan para regresar al Capitolio el 12 de mayo a fin de cerrar el presupuesto.

Educadores y aliados reclaman a los legisladores más fondos para las escuelas públicas tradicionales, cuya matrícula ha disminuido en varios distritos debido a la expansión de los vales.

Antecedentes del programa

El gobernador Ron DeSantis firmó en marzo de 2023 la ley HB 1, que eliminó los topes de ingresos y de matrícula del programa de becas y permitió que cualquier estudiante de K-12 acceda a un vale de unos 8.000 dólares anuales para matrícula privada u otros costos escolares.

Florida se convirtió así en el cuarto estado del país con un programa universal. El gobierno asegura que en el ciclo 2024-2025 unos 1,4 millones de estudiantes utilizaban algún programa de elección escolar.

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