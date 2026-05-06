jueves 7  de  mayo 2026
Política

Popularidad de Rubio en alza, se desatan especulaciones de su posible campaña presidencial en 2028

Su intervención en la conferencia de prensa en la Casa Blanca ha sido aplaudida en foros conservadores donde consideran que proyectó una imagen claramente presidenciable, y #Rubio2028 se convirtió en tendencia en la red X

El secretario de Estado Marco Rubio durante una conferencia en la Casa Blanca.

El secretario de Estado Marco Rubio durante una conferencia en la Casa Blanca.

AFP
El secretario de Estado Marco Rubio durante una conferencia en la Casa Blanca.

El secretario de Estado Marco Rubio durante una conferencia en la Casa Blanca.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desató en las últimas horas especulaciones en Washington sobre una posible candidatura presidencial republicana en 2028, una carrera en la que podría medirse con el actual vicepresidente, JD Vance.

El jefe de la diplomacia estadounidense ofreció el martes una rueda de prensa en la Casa Blanca en sustitución de la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, de baja por maternidad, y respondió con soltura y toques de humor a preguntas sobre asuntos como Irán, China, Venezuela o el papa.

Lee además
La participación de Marco Rubio en la sesión informativa no modifica la estructura del gobierno ni su rol como secretario de Estado
MOVIMIENTO INTERNO

Marco Rubio sustituye a la portavoz de la Casa Blanca por licencia de maternidad
El secretario de Estado, Marco Rubio, habla con los periodistas en la Casa Blanca, el 5 de mayo de 2026.
Política

Rubio afirma que no hay un bloqueo petrolero contra Cuba, sino "mala gestión económica del régimen"

Su intervención ha sido aplaudida en foros conservadores, donde consideran que proyectó una imagen claramente presidenciable, y #Rubio2028 se convirtió en tendencia en la red X.

Rubio compartió este miércoles en redes sociales un video de una de sus respuestas, editado con música que evoca un anuncio de campaña electoral.

En ese fragmento, respondía a una pregunta sobre su visión para el país: "Queremos que Estados Unidos siga siendo un lugar donde cualquiera, sin importar su procedencia, pueda lograr lo que se proponga"

"Un país sin limitaciones impuestas por las circunstancias de nacimiento, el color de la piel o el origen étnico. Un lugar donde se puedan superar los desafíos y alcanzar el máximo potencial", afirmó en el video.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecRubio/status/2052068482770993406&partner=&hide_thread=false

Viral en redes

El audiovisual ha sido ampliamente difundido en redes sociales por influyentes figuras del ámbito conservador, incluido el magnate Elon Musk, quien hizo campaña en 2024 a favor del actual presidente, Donald Trump.

Este es el segundo video viral que publica Rubio en los últimos días, ya que el fin de semana compartió uno en el que aparecía actuando como DJ en una boda. "No están preparados para mi nombre artístico como DJ", bromeó durante la rueda de prensa.

Rubio, de 54 años, compitió en 2016 con Trump por la candidatura presidencial republicana, que finalmente obtuvo el magnate neoyorquino, a quien posteriormente respaldó.

Popularidad al alza

Trump no puede aspirar a un tercer mandato en 2028 y, aunque su sucesor natural sería el vicepresidente, Rubio ha ganado popularidad en los últimos meses y ha recortado distancias en las encuestas con Vance, considerado el principal favorito para la nominación republicana.

El secretario de Estado no ha dado el paso de forma explícita y ha asegurado públicamente que no se presentará en 2028 si Vance, a quien considera su amigo, opta a la nominación.

Trump no se ha posicionado a favor de ninguno de los dos, aunque algunos analistas creen que está otorgando un protagonismo creciente a Rubio frente a Vance.

La Casa Blanca publicó el martes un collage con una docena de canales de televisión que mostraban la intervención de Rubio y el mensaje "los ojos del mundo están puestos en la sala de prensa de la Casa Blanca".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RapidResponse47/status/2051744674910519603&partner=&hide_thread=false

Mientras Rubio acaparaba la atención mediática en Washington, el vicepresidente participaba en un acto de recaudación de fondos en Oklahoma para el Partido Republicano, lo que podría ayudarle a consolidar su influencia dentro de la organización.

Ambos proceden de contextos muy distintos. Vance creció en una comunidad de Ohio golpeada por la desindustrialización y la epidemia de opioides, un origen humilde que le permite conectar con las bases del movimiento trumpista Make America Great Again.

Rubio, que tiene el español como idioma materno, es hijo de inmigrantes cubanos que abandonaron la isla en la etapa prerrevolucionaria y ha cimentado su trayectoria política en sus críticas al socialismo.

Mientras Vance se inclina por limitar la implicación de Estados Unidos en el exterior, Rubio defiende una política exterior más intervencionista frente a adversarios como Irán o China.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

¿Se mantiene la recompensa por Diosdado Cabello? Rubio afirma que "la política de EEUU no ha cambiado"

Trump vuelve a mostrar desacuerdo con el Papa, previo a visita de Marco Rubio al Vaticano

Rubio y Lavrov debaten la situación internacional y las relaciones entre Rusia y EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street abre con subidas a la espera de un acuerdo en Medio Oriente

Aviones F/A-18 Super Hornet de la Armada de los Estados Unidos a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72) se preparan para una misión de combate nocturna durante la Operación Furia Épica, el 25 de marzo.
BLOQUE NAVAL

Avión de EEUU dispara a buque petrolero que intentó burlar bloqueo a puertos iraníes

Imagen referencial.
CONTROVERSIA EN AUGE

Acusan a Florida de desviar 5.000 millones anuales de fondos públicos al programa de vales escolares

El Subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, en la toma de posesión de Rodrigo Paz en Bolivia video
POLÍTICA

EEUU asegura que habrá transición democrática en Venezuela y pide paciencia

Trump aumenta la presión para llegar a acuerdo de paz y amenaza a Irán con nuevos bombardeos
CONFLICTO

Trump aumenta la presión para llegar a acuerdo de paz y amenaza a Irán con nuevos bombardeos

Te puede interesar

El secretario de Estado Marco Rubio durante una conferencia en la Casa Blanca.
Política

Popularidad de Rubio en alza, se desatan especulaciones de su posible campaña presidencial en 2028

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald Trump habla en la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de mayo de 2026.
Conflicto

Trump ve "muy posible" un acuerdo con Irán tras últimas negociaciones: "No tendrá armas nucleares"

Una vista de la refinería Carson de British Petroleum (BP) en Carson, California. La refinería, ubicada a 18 millas (29 km) al sur de Los Ángeles en 630 acres, suministra aproximadamente el 20 por ciento del mercado de gasolina del sur de California y el 50 por ciento del combustible para aviones al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, según la compañía.
Conflicto bélico

Precios del petróleo se desploman ante perspectiva de un acuerdo entre EEUU e Irán

Michael Álvarez, presunto acusado en el caso.
BAJO INVESTIGACIÓN

Maestro en Homestead acusado de sellar con cinta adhesiva la boca de un estudiante

Debbie Wasserman Schultz es miembro de la Cámara de Representantes de EEUU por Florida. 
INCOMPRENSIBLE

Florida mantiene en pausa expansión de KidCare para 40.000 niños pese a presión de organizaciones sociales