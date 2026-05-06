miércoles 6  de  mayo 2026
POLÍTICA

EEUU asegura que habrá transición democrática en Venezuela y pide paciencia

El subsecretario de Estado Christopher Landau afirmó que el país atraviesa un momento complejo ante los cambios; “estamos empujando reformas políticas", dijo

El Subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, en la toma de posesión de Rodrigo Paz en Bolivia

El Subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, en la toma de posesión de Rodrigo Paz en Bolivia

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, afirmó que en Venezuela habrá transición democrática, pero pidió paciencia ante el ritmo de los cambios que se esperan, debido a que el país atraviesa una situación complicada que ya se trabaja con las autoridades de Caracas.

“El paso económico no tiene que adelantarse demasiado del paso político. Eso es muy delicado y en eso estamos, pero les puedo asegurar que tenemos esta meta de llegar a un punto donde puede haber una transición democrática en Venezuela y donde la inversión sea protegida y tenga garantías”, enfatizó.

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Landau respondió así ante la incertidumbre que existe sobre el avance de las transformaciones económicas, impulsadas por el gobierno de EEUU, pero que no van de la mano con los cambios políticos en busca de garantías democráticas, lo cual estaría desestimulando las inversiones de empresas extranjeras y en definitiva la confiabilidad en el país suramericano.

Venezuela complicada

Sus declaraciones las dio a una televisora colombiana en el contexto de una rueda de prensa que centró en la compleja situación venezolana.

“La evolución política y económica del país tiene que ir de la mano y eso se complica”, dijo ante las críticas que se formulan acerca del futuro venezolano. Y se enfocó en el tema de las inversiones.

“Los inversores van a querer ciertas garantías de la situación política para invertir”, dijo. “La incertidumbre es el peor enemigo de la inversión, entonces estamos trabajando con las autoridades venezolanas para incentivar el desarrollo económico”, agregó.

Este martes se informó que empresas como Siemens Energy y GE Vernova, posibles inversionistas en el sistema elécrico venezolano observaron la falta de garantías, tras haberse reunido con autoridades de Caracas que se han enfocado más bien en reforzar su control judicial a través de leyes, en los últimos días.

Paciencia para cambios políticos

El alto representante estadounidense afirmó que Venezuela “es un desastre económico después de más de 20 años de mal gobierno” pero que están trabajando con la jefa encargada del país, Delcy Rodríguez, en las reformas políticas.

“Sí, estamos trabajando con el gobierno que existe en Venezuela, pero también estamos incentivando y empujando reformas políticas a la vez”, remarcó. Hizo mención al plan de tres fases para el país, planteado por el secretario de Estado Marco Rubio para fijar etapas que permitan salir de la crisis.

Entonces, reafirmó se alcanzará la “meta” de una transición democrática que “comenzó apenas hace cuatro meses”.

“Es un momento sumamente delicado”, advirtió. “No es que haya llevado mucho tiempo, y todavía creo que hay que tener un poco de paciencia”, dijo en un mensaje que apunta a inversionistas y críticos del gobierno de Trump.

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FUENTE: NTN24; elnacional.com

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