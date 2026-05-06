miércoles 6  de  mayo 2026
Conflicto

Trump ve "muy posible" un acuerdo con Irán tras últimas negociaciones: "No tendrá armas nucleares"

El inquilino de la Casa Blanca aseguró que su Administración se hará con el uranio enriquecido de Irán. "Lo vamos a conseguir", subrayó

El presidente Donald Trump habla en la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de mayo de 2026.

El presidente Donald Trump habla en la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de mayo de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald J. Trump señaló este miércoles que las autoridades de Irán han aceptado renunciar al desarrollo de armas nucleares y apuntó de nuevo a un inminente acuerdo entre los dos países tras haber mantenido "positivas" conversaciones "en las últimas 24 horas".

Trump dijo el miércoles que un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente es "muy posible" tras "muy buenas conversaciones" en las últimas 24 horas.

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"Irán no puede tener armas nucleares, y no las tendrá; además, ha aceptado eso, entre otras cosas (...) Ellos quieren llegar a un acuerdo", afirmó el mandatario. "Hemos mantenido conversaciones muy positivas en las últimas 24 horas, y es muy posible que lleguemos a un acuerdo", señaló en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, sin dar más detalles sobre ese supuesto intercambio.

Previamente, el inquilino de la Casa Blanca aseguró que su Administración se hará con el uranio enriquecido de Irán. "Lo vamos a conseguir", subrayó durante un acto celebrado en la sede de la Presidencia en honor a las madres de militares.

Amenazas de ataque

El mandatario indicó este mismo miércoles que pondrá fin a la operación 'Furia Épica' contra Irán y levantará el bloqueo en el estrecho de Ormuz si Teherán "acepta cumplir lo acordado", si bien reiteró sus amenazas de bombardear el país asiático.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán para intentar alcanzar un acuerdo para el fin del conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Islamabad.

FUENTE: Con información de Europa Press y AFP

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