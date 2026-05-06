Wall Street abre con subidas a la espera de un acuerdo en Medio Oriente

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.

Wall Street abrió el miércoles con una clara subida, impulsada por la caída del precio del petróleo generada por las esperanzas de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y por el renovado interés por la inteligencia artificial.

En las primeras operaciones, el Dow Jones subía un 0,97%, el Nasdaq ganaba un 0,65% y el índice ampliado S&P 500 avanzaba un 0,60%.

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Wall Street cerró en verde el martes con nuevos récords para el S&P 500 y el Nasdaq, gracias a la caída del precio del petróleo y a la buena acogida que tuvieron en los mercados los sólidos resultados empresariales.

El S&P 500 subió un 0,81% a 7.259,22 puntos, mientras que el índice Nasdaq ganó un 1,03% hasta 25.326,13 puntos, ambos en su nivel máximo histórico.

El Dow Jones Industrial Average subió un 0,73% hasta los 49.298,25 puntos.

"Los temores de una nueva escalada de tensiones que habría podido hacer subir todavía más los precios del petróleo" cedieron, estimó Jose Torres de Interactive Brokers.

Los precios de petróleo ceden

Los inversionistas vieron con buenos ojos el anuncio de Washington de que dos naves comerciales atravesaron el estrecho de Ormuz, luego de dos meses de bloqueo.

En consecuencia, los precios del petróleo cedieron el martes cerca de un 4%.

"La reapertura de Ormuz resolvería muchas cosas", dijo el analista Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Esta vía marítima es esencial para el paso de los hidrocarburos, pero también de sus derivados y toda una serie de productos.

"Da la impresión de que los inversionistas piensan que las dos partes del conflicto (Estados Unidos e Irán, ndlr) desean ponerle fin, pero que simplemente están en busca de una salida", destacó Hogan.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aseguró el martes que la fase ofensiva contra Irán había "terminado", y el cese el fuego se mantiene pese a los ataques con drones sobre Emiratos, atribuidos a Irán.

Después de semanas de indiferencia, Wall Street parece tener nuevamente en cuenta los acontecimientos geopolíticos. Para Hogan, esto se explica porque "la temporada de resultados ha sido espectacular", eclipsando así todo lo demás, "pero en gran medida ya ha quedado atrás".

Algunas publicaciones de resultados empresariales también movieron el parqué neoyorquino.

La plataforma de comercio electrónico Shopify se desplomó más de un 15% y Pinterest, por su parte, ganó un 6,86% hasta los 22,28 dólares.

FUENTE: Con información de AFP.