miércoles 6  de  mayo 2026
BAJO INVESTIGACIÓN

Maestro en Homestead acusado de sellar con cinta adhesiva la boca de un estudiante

La policía informó que cámaras de vigilancia captaron el momento en que el docente presuntamente colocó el material pegante sobre los labios de un menor de 13 años durante una clase bíblica

Michael Álvarez, presunto acusado en el caso.

Michael Álvarez, presunto acusado en el caso.

DEPARTAMENTO DE POLICIA HOMESTEAD
Momento del suceso captado en cámara.

Momento del suceso captado en cámara.

DEPARTAMENTO DE POLICIA HOMESTEAD
Escuela donde ocurrió el incidente.

Escuela donde ocurrió el incidente.

DEPARTAMENTO DE POLICIA HOMESTEAD
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

HOMESTEAD. - Un maestro de la escuela cristiana privada First United Methodist Christian School, ubicada en la 622 N. Krome Ave de Homestead fue arrestado luego de que autoridades lo acusaran de colocar cinta adhesiva en la boca de un estudiante de 13 años dentro del plantel educativo.

El acusado fue identificado por el Departamento de Policía de Homestead (HDP) como Michael Álvarez, quien enfrenta un cargo de agresión simple relacionado con el incidente.

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De acuerdo con el reporte policial, los hechos ocurrieron mientras estudiantes participaban en la lectura de un pasaje bíblico dentro del aula.

MAESTRO HOMESTEAD
Momento del suceso captado en cámara.

Momento del suceso captado en cámara.

La investigación señala que el menor aseguró haber sido reprendido por presuntamente hablar y reírse durante la actividad. Posteriormente, el maestro le ordenó salir al pasillo y poco después habría colocado cinta de pintor color verde sobre su boca.

Según el informe, el adolescente afirmó que regresó al salón acompañado por Álvarez, mientras aún tenía el recubrimiento adherido a los labios, situación que llamó la atención de otros alumnos presentes en el aula.

Las autoridades indicaron además que el menor retiró posteriormente la cinta y se comunicó con sus padres para informarles lo ocurrido.

El HDP confirmó que cámaras de vigilancia del plantel registraron parte del suceso, incluido el momento en que la víctima era escoltada fuera de la clase y cuando el educador perpetraba el hecho.

Álvarez, quien aparece identificado como maestro de Biblia en información pública de la institución, fue liberado tras pagar la fianza fijada por un juez.

ESCUELA CRISTIANA
Escuela donde ocurrió el incidente.

Escuela donde ocurrió el incidente.

Hasta el momento, la First United Methodist Christian School no ha divulgado públicamente una postura oficial sobre el caso.

El HPD informó que la investigación continúa activa y se ofrecerán mas detalles a medida que avance el proceso.

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