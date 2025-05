Rohmy Martínez, la nueva voz del regional tumbado

Su más reciente sencillo, “Loko Y Tumbado”, ha superado las 100 mil vistas en Instagram y más de 50 mil en TikTok, cifras que no solo hablan de viralidad, sino de conexión. Porque la música de Rohmy no es construida en laboratorio ni moldeada por tendencias impuestas; es honesta, directa y hecha desde la experiencia de un joven bicultural que creció entre dos mundos: el de las raíces mexicanas y el de la vida urbana en Estados Unidos.

“Mi familia siempre estuvo cerca de la música. Desde morro escuchaba los corridos, la guitarra... Todo eso lo traigo dentro”, comparte Rohmy con humildad. Su camino comenzó cuando tenía 9 años, en México, donde aprendió a tocar la guitarra. A los 15, ya componía sus propias canciones. Lo que al principio nació como una vía de desahogo, pronto se transformó en una forma de expresión artística que lo llevó a encontrar su voz y su estilo.

Ese estilo mezcla lo acústico del regional mexicano con la fuerza del movimiento tumbado, un sonido que ha tomado fuerza entre las nuevas generaciones por su carácter rebelde y su carga emocional. Pero en el caso de Rohmy, no se trata de imitar, sino de evolucionar. Su música respira autenticidad. Tiene la rudeza del barrio y la ternura de quien aún mira con asombro lo que está por venir.

La canción “Loko Y Tumbado” se ha convertido en un himno para quienes no encajan en moldes y buscan representarse a través de artistas reales. El éxito del tema lo ha impulsado a preparar su siguiente lanzamiento, titulado “El Chxvillo”, que promete seguir la misma línea: letras cercanas, ritmos envolventes y una energía emocional que atrapa.

“Esto apenas comienza. Tengo muchas canciones listas para salir y quiero compartir lo que soy, lo que he vivido, con la gente. Lo bueno, lo difícil, lo que duele y también lo que se celebra”, dice el joven cantante con determinación. “Esto apenas comienza. Tengo muchas canciones listas para salir y quiero compartir lo que soy, lo que he vivido, con la gente. Lo bueno, lo difícil, lo que duele y también lo que se celebra”, dice el joven cantante con determinación.

En una época en la que muchos artistas buscan lo inmediato, Rohmy apuesta por lo genuino. No busca parecer, sino ser. Su crecimiento ha sido orgánico, con el apoyo de su familia, sus amigos y sus seguidores, que lo han acompañado desde los primeros acordes hasta los recientes logros en redes sociales. No hay equipo de marketing detrás, ni estrategias complejas. Solo talento, constancia y un deseo honesto de crear.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 尺ㄖ卄爪ㄚ (@rohmymtz.official)

“Mi música no está hecha para sonar perfecta. Está hecha para sentirse real”, explica. Esa frase resume lo que miles de jóvenes latinos encuentran en él: una representación sin filtros de sus emociones, sus contradicciones, su identidad.

Rohmy representa a una generación que crece con el corazón dividido entre fronteras, pero con la fuerza para transformar esa dualidad en arte. Es parte de un movimiento que ya no pide permiso para cantar en español, mezclar géneros, o romper con lo establecido. En su música se escucha a México, a Houston, a la calle y al alma.

Desde Las Américas, su historia tiene un eco particular. Porque no es solo la historia de un joven con talento, sino la de miles que, como él, cargan con una herencia cultural rica y buscan una manera propia de narrarla. Rohmy no olvida de dónde viene, y eso lo convierte en una figura cercana, humana, que inspira sin necesidad de grandes discursos.

“Yo quiero que si un chavo me escucha, sepa que puede hacerlo también. Que no necesitas tener todo resuelto, ni estar firmado por nadie. Solo necesitas saber quién eres y no rendirte”, comparte con franqueza. “Yo quiero que si un chavo me escucha, sepa que puede hacerlo también. Que no necesitas tener todo resuelto, ni estar firmado por nadie. Solo necesitas saber quién eres y no rendirte”, comparte con franqueza.

Hoy, Rohmy Martínez sigue creando desde su cuarto, entre guitarras y computadoras, escribiendo versos que tal vez mañana se canten en escenarios grandes. Pero para él, el verdadero logro está en cada mensaje que recibe de alguien que se sintió identificado con una canción. Porque en el fondo, eso es lo que busca: conectar.

Con la fuerza del que aún sueña en grande y la madurez del que ya entiende el valor de mantenerse fiel a sí mismo, Rohmy avanza paso a paso, dejando huella en cada nota. Su música no es una moda: es el reflejo de una generación que quiere ser escuchada.

Y si “Loko Y Tumbado” es apenas el comienzo, no cabe duda: el nombre de Rohmy Martínez seguirá resonando con más fuerza en los corazones y playlists de toda América Latina.