Sergio Rubén Rodríguez cuenta cómo las pérgolas ayudan a renovar exteriores

Uno de los proyectos más comunes de Sergio Rubén Rodríguez es el diseño e instalación de pérgolas, y explica que cuando se decide renovar el exterior con una de estas estructuras se deben tomar en cuenta el material, medidas, condiciones del terreno y el diseño.

"Tienes que pensar que una remodelación de exteriores casi siempre es para uso de largo plazo, por eso es importante lograr un resultado a gusto a tus necesidades y preferencias", indica Rodríguez.

Con respecto al material, el diseñador experto en renovación de exteriores comenta que hay una cantidad variada de opciones entre las que se pueden escoger, como madera, lona, metal, policarbonato y aluminio. Por experiencia, Sergio Rubén Rodríguez afirma que las pérgolas de aluminio pueden ser la mejor opción porque casi no requieren mantenimiento, no se corroen, no se oxidan como las de metal y tampoco son propensas a ser comida de insectos o roedores.

“El aluminio es uno de los metales de más valor en el mundo, por su durabilidad, por su peso, no oxida”, indica Rodríguez. “Trabajamos la soldadura en aluminio y nos apoyamos en todo tipo de tornillos y sistemas de anclajes existentes en el mercado.”

En cuanto a la ubicación de la pérgola, el cubano por nacimiento explica que esta debería posicionarse en un área de descanso o recreación. Sin embargo, la medida de la pérgola puede variar en función de los requerimientos del cliente y eso influye en su ubicación.

“Las pérgolas pueden estar unidas a una casa para cubrir un patio o terraza, que es una de las formas más usuales y renueva completamente la apariencia de la casa, pero también hemos realizado proyectos en los cuales la pérgola es extensa para cubrir un camino en un patio extenso”, explica Sergio Rubén Rodríguez.

Las pérgolas de aluminio destacan por su techo abierto y columnas verticales altas que crean un espacio visualmente atractivo, pero estas requieren de esfuerzo para ser instaladas, sobre todo cuando la condición del terreno no es apta para su instalación.

De acuerdo con el cubanoamericano, son más sencillas de fijar cuando se colocarán sobre un terreno fijo y estable, pero en otras ocasiones se necesita trabajar en el terreno creando una base para la pérgola. Asimismo, destaca que la cantidad de postes que tendrá la pérgola depende del tamaño y las dimensiones determinadas.

Por lo general una pérgola cuadrada consta de cuatro postes pero hay algunas que pueden tener más de ocho postes. “La cantidad de postes depende de si la pérgola será independiente o estará unida a otra estructura, también varía según la forma y cuánto debe abarcar la pérgola”, agrega Rodríguez.

En la actualidad Sergio Rubén Rodríguez continúa trabajando junto con su esposa para un mayor crecimiento de su compañía. Están diseñando un nuevo sitio web con venta en línea y una nueva tienda showroom.

Puede ver más sobre su trabajo en Instagram.

