Torun: un museo medieval al aire libre difícil de igualar

Filus es el perro fiel de Profesor Filutek, el entrañable personaje de una popular serie de viñetas cómicas de la revista polaca Przekrój, creada por Zbigniew Lengren.

Vista parcial de Torun, Polonia, desde el puente que conduce a la ciudad medieval, son su ángel protector.

Cervecería del Casco Antiguo, es uno de los restaurantes-cervecerías más destacados de Torun.

Placa de la UNESCO, que recoonoce a Torun como una de las ciudades medievales mejor conservadas de Europa.

Situada a orillas del río Vístula, Torun es un importante centro cultural del centro-norte de Polonia y una de las ciudades medievales mejor conservadas de Europa, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Conocida por su llamativa arquitectura gótica de ladrillo rojo, su tradición centenaria de elaboración de pan de jengibre y por ser el lugar de nacimiento del astrónomo Nicolás Copérnico, Torun parece un museo al aire libre.

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Como la ciudad se libró de grandes destrucciones durante la Segunda Guerra Mundial, conserva intactos su trazado urbano medieval original y la disposición de sus calles.

Muy apreciada por quienes están interesados en la historia, la arquitectura y las ciudades que pueden recorrerse a pie sin multitudes abrumadoras, Torun invita naturalmente a caminar por sus calles empedradas, sin necesidad de transporte público ni mapas.

Un buen punto de partida es la Plaza del Mercado del Casco Antiguo, dominada por el imponente Ayuntamiento del siglo XIII, que alberga el museo del distrito. Incluso es posible subir los 175 escalones de su torre del reloj para disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad.

Copérnico

Rodeada de puestos de ventas, quioscos de flores, tiendas y restaurantes, la plaza principal del centro histórico alberga orgullosamente el monumento de bronce dedicado a Nicolás Copérnico.

Situado frente al Ayuntamiento, constituye el principal punto de referencia de la plaza. Es el monumento más famoso de Torun y uno de los lugares de encuentro más populares. Si alguien te dice que se reúnan «debajo del monumento», se refiere precisamente a este lugar.

Inaugurado en 1853, el monumento presenta una estatua de bronce de Copérnico, de 2,6 metros (8,5 pies) de altura, vestido con la tradicional indumentaria de un académico.

Sostiene una esfera celeste en la mano izquierda y un astrolabio, antiguo instrumento astronómico, mientras que el índice de su mano derecha apunta hacia el cielo.

La inscripción en latín grabada en el pedestal de piedra resume hermosamente el trabajo de su vida: «Nicolás Copérnico de Torun, quien movió la Tierra y detuvo el Sol y el cielo».

A pocos pasos se encuentra su casa natal, la Casa de Nicolás Copérnico, donde nació en 1473, detrás de una magnífica fachada que constituye un ejemplo clásico de la arquitectura burguesa gótica de ladrillo.

El edificio data aproximadamente de 1370 y funcionó como una casa-granero, una construcción medieval que servía tanto de residencia para un comerciante adinerado como de almacén.

Gracias a una restauración realizada a mediados del siglo XX, que eliminó cuidadosamente las capas posteriores de yeso, la fachada luce hoy prácticamente como en el siglo XV: un imponente muro de ladrillo rojo a la vista, ricamente decorado.

Sus cuatro niveles funcionales principales, coronados por un atractivo hastial escalonado de cinco niveles, fueron restaurados por completo. En el interior se puede apreciar una cocina medieval de techos altos y mobiliario de época que muestra cómo vivía una familia de comerciantes acomodados del siglo XV. La exposición se completa con antiguos instrumentos astronómicos, como el astrolabio y el cuadrante, mapas celestes y un facsímil poco común de su revolucionaria obra.

Iglesias

Al recorrer Torun, encontramos enormes iglesias históricas de ladrillo rojo y estilo gótico que dominan el horizonte. Muchas datan de los siglos XIII y XIV y reflejan la considerable riqueza que alcanzó la ciudad gracias a sus gremios de comerciantes y a su red comercial y defensiva de localidades mercantiles, que dominaban el comercio marítimo a lo largo de las costas del norte de Europa.

La primera es la Catedral de San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Se trata de la iglesia principal y más importante de Torun, situada entre la Plaza del Mercado del Casco Antiguo y el río Vístula. Su construcción comenzó alrededor de 1260 y se prolongó durante más de 200 años.

Esta es la iglesia donde Nicolás Copérnico fue bautizado en 1473. Puede contemplar la auténtica pila bautismal de bronce del siglo XIII utilizada en su bautismo, junto a un busto del siglo XVI dedicado a su memoria.

También encontramos la Iglesia de Santa María, situada junto a la esquina noroeste de la Plaza del Mercado del Casco Antiguo. Fue construida en el siglo XIV por la orden franciscana. Debido a que los franciscanos valoraban la humildad, el templo se levantó sin una torre campanario dominante y cuenta, en su lugar, con tres esbeltas agujas.

Su interior posee una atmósfera particular, con pinturas murales góticas del siglo XIV notablemente bien conservadas, que representan santos y ángeles. También alberga una sillería de coro de roble del siglo XV, tallada con gran detalle y considerada una obra maestra de la talla medieval en madera.

La Iglesia de Santiago, situada en el extremo de la Plaza del Mercado de la Ciudad Nueva, fue construida a comienzos del siglo XIV.

Los historiadores de la arquitectura la consideran una de las iglesias de ladrillo más hermosas de Europa Central, gracias a sus proporciones esbeltas, los detalles decorativos de cerámica en el exterior y su característico techo de doble pendiente sobre las naves laterales.

Disfrute el resumen de vídeos Sobre Torun que publicamos aquí.

Ruinas del Castillo Teutónico

Situado en el límite entre la Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva, cerca de la ribera del Vístula, este lugar ocupa un sitio fundamental en los orígenes del Estado monástico de los Caballeros Teutónicos.

A diferencia de los castillos tradicionales que cayeron ante ejércitos enemigos, esta fortaleza fue desmantelada sistemáticamente por los propios ciudadanos de Torun.

En 1226, el duque Konrad I de Mazovia pidió ayuda a los Caballeros Teutónicos para establecerse en la región, debido a que sus territorios sufrían constantes incursiones de las tribus paganas bálticas de los antiguos prusianos.

Durante más de 200 años, los teutónicos ejercieron una presencia que proyectaba una sombra tanto literal como psicológica sobre la ciudad. Incluso impusieron elevados impuestos al comercio de Torun, restringieron la autonomía municipal y utilizaron el castillo como base segura desde la cual vigilar e intimidar a los comerciantes locales.

Cuando el Ayuntamiento y los ciudadanos de Torun finalmente se rebelaron el 4 de febrero de 1454, el castillo se convirtió en el objetivo principal. Su demolición fue un poderoso acto simbólico de liberación que demostró que la Orden ya no tenía autoridad sobre sus vidas.

Otros atractivos

Al pasear por el casco antiguo encontramos la Torre Inclinada. Aunque su pronunciada inclinación atrae hoy a numerosos fotógrafos, su historia combina una interesante realidad geológica con una curiosa leyenda medieval.

En realidad, es una torre defensiva medieval construida en el siglo XIII. Debido a la inestabilidad del terreno arenoso, se inclina aproximadamente 1,5 metros (casi cinco pies) respecto a la vertical.

Sin embargo, según la tradición popular, un feroz caballero teutónico que vivía en el castillo de Torun rompió sus votos monásticos de castidad al enamorarse profundamente de la hermosa hija de un comerciante local. La pareja se encontraba en secreto, pero su romance prohibido terminó siendo descubierto por los habitantes de la ciudad y las estrictas autoridades de la Orden.

Como castigo público por su pecado, el caballero fue ordenado construir una torre de ladrillo que representara físicamente su conducta moral desviada. Así como su comportamiento se había apartado del camino recto y virtuoso de Dios, la torre debía permanecer torcida para siempre.

Ciudad Nueva

Aunque el casco antiguo de Torun acapara la mayor parte de la atención, la Ciudad Nueva constituye un distrito propio que ocupa la mitad oriental del centro medieval.

Fundada en 1264, apenas unas décadas después de la Ciudad Vieja, la Ciudad Nueva fue establecida por los Caballeros Teutónicos como una localidad independiente. Tenía su propia plaza del mercado, ayuntamiento, murallas protectoras y una estructura social muy diferente.

Allí se establecieron artesanos, trabajadores, tejedores, curtidores y cerveceros, que construyeron sus viviendas.

Cuentan que, durante casi dos siglos, ambas ciudades funcionaron como rivales económicos, enfrentándose con frecuencia por los derechos comerciales. Finalmente, fueron obligadas a unificarse en una sola entidad municipal en 1454, por orden del rey polaco Casimiro IV Jagellón, precisamente al comienzo de la sublevación contra los Caballeros Teutónicos.

El Museo Etnográfico reúne aspectos de la vida rural tradicional y la cultura popular polaca. Situado a pocos pasos del exterior de las murallas medievales, ofrece un cambio de escenario frente al paisaje urbano dominado por el ladrillo rojo y la arquitectura gótica.

Lo que lo distingue es su combinación de modernas exposiciones interiores, muy atractivas para el visitante, con un parque arquitectónico al aire libre a escala real, ubicado en medio de una zona verde que bordea el centro de la ciudad.

Pan de jengibre

Este producto de repostería representa para Torun mucho más de lo que el pan o las galletitas significan para otras partes del mundo. Se elabora habitualmente con miel, melaza o azúcar y se caracteriza por su intenso sabor a jengibre y otras especias aromáticas.

En Torun, el pan de jengibre (piernik) no es simplemente un dulce de temporada ni un recuerdo para llevar a casa. Es uno de los pilares de la identidad de la ciudad y una tradición gastronómica que se remonta a más de 700 años.

El Museo del Pan de Jengibre de Torun (Muzeum Toruskiego Piernika) es una institución estatal que ofrece un recorrido completo y multisensorial por la tradición repostera centenaria de la ciudad.

Mientras que el Museo Viviente del Pan de Jengibre, situado en las cercanías, se concentra en representaciones interactivas y entretenimiento, este museo es la opción ideal para quienes buscan una exploración histórica más profunda, una magnífica colección de auténticos objetos medievales y un taller práctico de elaboración de este dulce, todo en un mismo lugar.

Además del pan de jengibre tradicional, la ciudad también ofrece propuestas innovadoras. Iga Sarzynska Wzrusza Torun es una boutique artesanal de pan de jengibre y chocolate situada en el casco antiguo. La marca, creada por Iga Sarzynska, se distingue por sabores más delicados y atractivos empaques para regalos, presentados en un establecimiento cuidadosamente diseñado.

Vida local

La vida cotidiana en Torun se considera ampliamente segura, asequible y relajada, y ofrece una mezcla equilibrada de encanto histórico y un animado ambiente estudiantil. Con una población de alrededor de 200,000 habitantes, resulta más manejable y acogedora que las grandes ciudades, aunque cuenta con un mercado laboral más reducido y un ritmo más tranquilo.

En la cultura polaca, compartir una queja apasionada y colectiva es casi como un «saludo secreto», una forma de romper el hielo que fomenta la solidaridad. Mientras se disfruta de una cerveza en un bar, la conversación pasa rápidamente de elogiar la belleza de la ciudad a analizar sus problemas cotidianos.

Como ocurre en muchas ciudades medianas, los vecinos hablan de la llamada «fuga de cerebros» hacia centros urbanos más grandes, así como del costo de la vivienda y los alquileres.

Gastronomía

Inspirada en su identidad medieval, la escena gastronómica de Torun combina la contundente cocina tradicional polaca con propuestas culinarias creativas.

Spichrz es conocido por rescatar recetas históricas de libros de cocina del siglo XIX y reinterpretarlas con un enfoque culinario contemporáneo.

La sopa agria de centeno (ur Kujawski) es uno de los platos que merece probarse. Se prepara con masa madre de centeno elaborada en el propio restaurante, salchicha blanca casera, un cremoso puré de papas y un huevo procedente de gallinas típicas del lugar de patas verdes.

Otra buena opción para cenar es el restaurante 4 Pory Roku. Entre sus propuestas destacan las albóndigas de papa con trufa, queso, ajo, ralladura de limón y hierbas aromáticas.

Ubicado en el Hotel 1231, de cuatro estrellas, el restaurante se encuentra junto a las evocadoras ruinas del Castillo Teutónico.

¿Y qué tal terminar la noche en una cervecería típica? Jan Olbracht Browar Staromiejski, conocida como la Cervecería del Casco Antiguo, es uno de los restaurantes-cervecerías más destacados de Torun y un referente de su animada vida nocturna y cultura de la cerveza artesanal.

Instalada en una casa gótica de varias plantas del siglo XV, es el único establecimiento del centro histórico de Torun que cuenta con una instalación cervecera en funcionamiento y a la vista del público, donde se puede ver de primera mano todo el proceso de elaboración de la cerveza.

Dónde alojarse

Los alojamientos de Torun incluyen hoteles boutique históricos, modernos establecimientos con servicios de bienestar y edificios medievales reconvertidos, algunos de ellos con techos originales decorados, todo a precios bastante asequibles.

Como el casco medieval de Torun es compacto y principalmente peatonal, alojarse dentro del centro histórico o en sus inmediaciones permite llegar fácilmente a pie a los principales atractivos.

Nos hospedamos en el Hotel Bulwar. Es uno de los hoteles de cuatro estrellas más destacados de Torun, reconocido por su singular combinación de arquitectura militar, servicios de bienestar de lujo y una privilegiada ubicación frente al río.

Se encuentra directamente sobre el amplio paseo que bordea el Vístula, en el extremo suroeste del centro histórico medieval.

Para más información, por favor consulte VisitTorun y VisitPoland

Cómo llegar

Viajeros procedentes de Estados Unidos pueden llegar a Torun a través de Varsovia o de otros centros europeos de conexión. LOT Polish Airlines ofrece vuelos desde varias ciudades importantes de Estados Unidos, entre ellas Miami, Nueva York, Newark, Chicago y Los Ángeles, según los horarios y las rutas disponibles.

Los ciudadanos estadounidenses no necesitan visado para realizar visitas turísticas de hasta 90 días dentro del espacio Schengen durante cualquier período de 180 días. Portadores de otros pasaportes deben verificar los requisitos de entrada vigentes con las autoridades consulares polacas correspondientes antes de viajar.

Para quienes ya se encuentran en Europa o visitan otras regiones de Polonia, el tren ofrece una alternativa cómoda para llegar a Torun.

Idioma

El polaco es el idioma oficial. El inglés se habla habitualmente en hoteles, restaurantes, atracciones turísticas y otros establecimientos que reciben visitantes internacionales.

Moneda

Aunque Polonia es miembro de la Unión Europea, su moneda oficial sigue siendo el zloty (PLN).

Las tarjetas de crédito y débito se aceptan ampliamente, y los cajeros automáticos están disponibles en Torun. Antes de viajar, conviene consultar con el banco las posibles comisiones por transacciones internacionales y conversión de divisas.