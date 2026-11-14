sábado 14  de  noviembre 2026
ESTADOS UNIDOS

¿Apagón nacional el 17 de noviembre? FEMA y FCC revelan qué ocurrirá realmente

Las pruebas periódicas del sistema EAS constituyen un procedimiento preventivo estándar destinado a garantizar la eficacia de las comunicaciones oficiales frente a emergencias reales

El edificio de la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) aparece en la imagen el 13 de febrero de 2026 en Washington, D. C.

El edificio de la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) aparece en la imagen el 13 de febrero de 2026 en Washington, D. C.

AFP
Por ANDREINA PÉREZ

MIAMI.- La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) desmintieron categóricamente los rumores difundidos en redes sociales sobre un supuesto apagón eléctrico nacional programado para este martes 17 de noviembre de 2026.

Las agencias federales aclararon que en esa fecha únicamente se ejecutará una prueba nacional de rutina del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS), descartando cualquier interrupción en los servicios eléctricos o de telecomunicaciones en EEUU y el resto del continente.

Lee además
La representante federal demócrata por Florida Sheila Cherfilus-McCormick es acusada de fraude. 
BAJO LA LUPA

Acusan a congresista federal de Florida de desviar $5 millones en fondos de FEMA
Ashley Moody, senadora federal republicana de Florida. 
REEMBOLSOS FEDERALES

Senadora Ashley Moody anuncia $1.5 mil millones en fondos de FEMA para recuperación de desastres en Florida

Las autoridades reiteran que las pruebas periódicas del sistema EAS constituyen un procedimiento preventivo estándar destinado a garantizar la eficacia de las comunicaciones oficiales frente a emergencias reales.

De acuerdo con el cronograma oficial anunciado por la FCC desde septiembre, estos son los detalles clave del ejercicio preventivo:

  • Horario y duración: El simulacro se ejecutará alrededor de las 2:20 p. m., hora del este, y se extenderá por aproximadamente un minuto.

  • Canales de transmisión: El mensaje se emitirá exclusivamente a través de estaciones de radio y canales de televisión, sin enviarse a teléfonos celulares.

  • Idiomas: Las notificaciones de prueba saldrán al aire tanto en inglés como en español.

  • Acción requerida: FEMA confirmó que la ciudadanía no debe realizar ningún procedimiento ni tomar medidas extraordinarias durante el aviso, fijando el 3 de diciembre como fecha alterna en caso de contingencias técnicas.

La desinformación cobró fuerza en plataformas digitales como WhatsApp y Facebook, provocando un repunte superior al mil por ciento en las búsquedas sobre el supuesto corte energético.

Según reportes periodísticos, el bulo surgió tras asociar erróneamente la fecha del simulacro federal con un episodio de la serie animada Los Simpson emitido en 2023, en el cual se recrea un fallo eléctrico durante una cena de Acción de Gracias fechada un 17 de noviembre, sin guardar relación alguna con eventos reales en 2026.

Ante la proliferación de cadenas alarmistas que también han llevado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México a desmentir falsos cortes masivos o inspecciones domiciliarias, los organismos de seguridad exhortan a los ciudadanos a verificar cualquier aviso a través de canales institucionales.

Las autoridades reiteran que las pruebas periódicas del sistema EAS constituyen un procedimiento preventivo estándar destinado a garantizar la eficacia de las comunicaciones oficiales frente a emergencias reales.

Temas
Te puede interesar

EEUU entrega a Venezuela más de $12.200 millones por ventas de recursos naturales

Rubio explica reemplazo de banderas extranjeras por banderas de EEUU: "No somos las Naciones Unidas"

FAA apunta a una falla durante labores de mantenimiento tras la paralización aérea en EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un agente de la Patrulla Fronteriza en el Sector Big Bend, en Texas, utiiliza un dron para detectar migrantes indocumentados. 
INMIGRACIóN

Corte Suprema le otorga otra victoria al presidente Trump

Aeropuerto de Miami, el 13 de noviembre de 2026. 
CRISIS AÉREA EN EEUU

FAA levanta la suspensión nacional de despegues; MIA suma 183 cancelaciones

Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como el Pollo Carvajal.
SUCESOS

Hallan muerto en Madrid a abogado defensor de Hugo "El Pollo" Carvajal

Pasajeros en la salida del Aeropuerto Internacional de Miami, el 13 de noviembre de 2026. 
AVISO

MIA pide no acudir al aeropuerto sin confirmar el vuelo tras falla nacional de la FAA

El presidente Donald Trump habla con periodistas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en Washington DC.
POLÍTICA

La Casa Blanca confirma cita inédita entre Trump, Xi y Putin en China

Te puede interesar

Los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez retienen sus escaños. 
ELECCIONES 2026

Los tres congresistas cubanoamericanos resisten la ola azul en Miami-Dade

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Aeropuerto Internacional de Miami, 13 de noviembre de 2026. 
CRISIS AÉREA

FAA apunta a una falla durante labores de mantenimiento tras la paralización aérea en EEUU

El edificio de la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) aparece en la imagen el 13 de febrero de 2026 en Washington, D. C.
ESTADOS UNIDOS

¿Apagón nacional el 17 de noviembre? FEMA y FCC revelan qué ocurrirá realmente

Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como el Pollo Carvajal.
SUCESOS

Hallan muerto en Madrid a abogado defensor de Hugo "El Pollo" Carvajal

El presidente Donald Trump habla con periodistas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en Washington DC.
POLÍTICA

La Casa Blanca confirma cita inédita entre Trump, Xi y Putin en China