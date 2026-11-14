¿Apagón nacional el 17 de noviembre? FEMA y FCC revelan qué ocurrirá realmente

El edificio de la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) aparece en la imagen el 13 de febrero de 2026 en Washington, D. C.

MIAMI.- La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) desmintieron categóricamente los rumores difundidos en redes sociales sobre un supuesto apagón eléctrico nacional programado para este martes 17 de noviembre de 2026.

Las agencias federales aclararon que en esa fecha únicamente se ejecutará una prueba nacional de rutina del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS), descartando cualquier interrupción en los servicios eléctricos o de telecomunicaciones en EEUU y el resto del continente.

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Las autoridades reiteran que las pruebas periódicas del sistema EAS constituyen un procedimiento preventivo estándar destinado a garantizar la eficacia de las comunicaciones oficiales frente a emergencias reales.

De acuerdo con el cronograma oficial anunciado por la FCC desde septiembre, estos son los detalles clave del ejercicio preventivo:

Horario y duración: El simulacro se ejecutará alrededor de las 2:20 p. m., hora del este, y se extenderá por aproximadamente un minuto.

Canales de transmisión: El mensaje se emitirá exclusivamente a través de estaciones de radio y canales de televisión, sin enviarse a teléfonos celulares.

Idiomas: Las notificaciones de prueba saldrán al aire tanto en inglés como en español.

Acción requerida: FEMA confirmó que la ciudadanía no debe realizar ningún procedimiento ni tomar medidas extraordinarias durante el aviso, fijando el 3 de diciembre como fecha alterna en caso de contingencias técnicas.

La desinformación cobró fuerza en plataformas digitales como WhatsApp y Facebook, provocando un repunte superior al mil por ciento en las búsquedas sobre el supuesto corte energético.

REMINDER: On Tuesday, November 17, 2026, around 2:20 p.m. ET, FEMA and @FCC will conduct a nationwide test of the Emergency Alert System (EAS).



The test will air on radio and TV only and will not be sent to mobile phones. No action is needed from the public. pic.twitter.com/38IOVhIwn1 — FEMA (@fema) October 28, 2026

Según reportes periodísticos, el bulo surgió tras asociar erróneamente la fecha del simulacro federal con un episodio de la serie animada Los Simpson emitido en 2023, en el cual se recrea un fallo eléctrico durante una cena de Acción de Gracias fechada un 17 de noviembre, sin guardar relación alguna con eventos reales en 2026.

Ante la proliferación de cadenas alarmistas que también han llevado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México a desmentir falsos cortes masivos o inspecciones domiciliarias, los organismos de seguridad exhortan a los ciudadanos a verificar cualquier aviso a través de canales institucionales.

Las autoridades reiteran que las pruebas periódicas del sistema EAS constituyen un procedimiento preventivo estándar destinado a garantizar la eficacia de las comunicaciones oficiales frente a emergencias reales.