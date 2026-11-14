Chinchilla ve un régimen cubano "agónico" y pide sostener la presión

Para la exgobernante, la condición de demócrata se demuestra especialmente cuando llega el momento de abandonar el gobierno

MIAMI.- La expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla definió como una “agonía” el momento que atraviesa Cuba, tanto por las privaciones que enfrenta la población como por el desgaste que percibe en el régimen. Ante ese escenario, juzgó indispensable mantener la presión internacional y la movilización de las fuerzas democráticas cubanas.

Habló de una crisis social de gran gravedad, con la esperanza de que el sufrimiento de la población pueda dar paso a una transformación democrática.

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“Vemos también a un régimen bastante agónico, pareciera estar en sus últimos momentos cada vez más debilitado, más desprestigiado”, sostuvo, sin anticipar un desenlace.

Consultada sobre si en Cuba podría producirse un desenlace similar al de Venezuela, tras la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero en Caracas, Chinchilla rechazó extrapolar esa experiencia a la isla. Para la exmandataria, cada salida de una dictadura tiene características propias y resulta difícil anticipar cómo concluirá el proceso cubano.

“Yo no me atrevo a extrapolar las experiencias de salidas democráticas de ningún país hacia otro”, puntualizó.

Respecto a la actuación de la administración de Donald Trump frente al régimen cubano, Chinchilla centró su respuesta en el secretario de Estado, Marco Rubio. Su trayectoria de apoyo a la democratización de la isla representa, para la exmandataria, un compromiso “absolutamente consistente”. Confió en que desde su cargo pueda contribuir a impulsar ese cambio

Para la exgobernante, la condición de demócrata se demuestra especialmente cuando llega el momento de abandonar el gobierno IVÁN PEDRAZA - DLA

El acompañamiento a quienes luchan por la libertad en Cuba, Venezuela y Nicaragua fue uno de los motivos de su participación en el encuentro de Miami. El otro fue el intercambio con los jóvenes y la formación de nuevos liderazgos en las Américas.

Para la exgobernante, la condición de demócrata se demuestra especialmente cuando llega el momento de abandonar el gobierno. El respeto a los límites constitucionales y a la decisión de los ciudadanos en elecciones libres y abiertas constituye, a su entender, una prueba fundamental.

“El verdadero demócrata es aquel que teniendo el poder lo deja cuando tiene que dejarlo”, afirmó.

Su mensaje a las nuevas generaciones incluyó la responsabilidad cívica, la vigilancia cotidiana de las libertades y una advertencia sobre la propaganda populista y totalitaria que circula en las redes sociales. Ubicó ese riesgo tanto en la derecha como en la izquierda.

“Que aprendan a ser demócratas, sobre todo aprendiendo a distinguir entre la información veraz y aquello que es fake news y desinformación”, exhortó.