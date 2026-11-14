sábado 14  de  noviembre 2026
XI DIÁLOGO IDEA

Chinchilla ve un régimen cubano "agónico" y pide sostener la presión

La expresidenta de Costa Rica reclama presión internacional y movilización democrática para Cuba, reconoce el compromiso de Marco Rubio y llama a los jóvenes a distinguir la información veraz de la propaganda autoritaria

Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

IVÁN PEDRAZA - DLA
Para la exgobernante, la condición de demócrata se demuestra especialmente cuando llega el momento de abandonar el gobierno

Para la exgobernante, la condición de demócrata se demuestra especialmente cuando llega el momento de abandonar el gobierno

IVÁN PEDRAZA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- La expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla definió como una “agonía” el momento que atraviesa Cuba, tanto por las privaciones que enfrenta la población como por el desgaste que percibe en el régimen. Ante ese escenario, juzgó indispensable mantener la presión internacional y la movilización de las fuerzas democráticas cubanas.

Habló de una crisis social de gran gravedad, con la esperanza de que el sufrimiento de la población pueda dar paso a una transformación democrática.

Lee además
Captura de pantalla. El IX Diálogo Presidencial 
XI DIÁLOGO PRESIDENCIAL

Grupo IDEA reafirma su compromiso y condecora a María Corina Machado con el premio por la Libertad
Nelson Mezerhane (Foto Diario Las Américas)
XI DIÁLOGO PRESIDENCIAL

Nelson Mezerhane: Trabajo del Grupo IDEA no se acabará con alcanzar la democracia en Venezuela

“Vemos también a un régimen bastante agónico, pareciera estar en sus últimos momentos cada vez más debilitado, más desprestigiado”, sostuvo, sin anticipar un desenlace.

Consultada sobre si en Cuba podría producirse un desenlace similar al de Venezuela, tras la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero en Caracas, Chinchilla rechazó extrapolar esa experiencia a la isla. Para la exmandataria, cada salida de una dictadura tiene características propias y resulta difícil anticipar cómo concluirá el proceso cubano.

“Yo no me atrevo a extrapolar las experiencias de salidas democráticas de ningún país hacia otro”, puntualizó.

Respecto a la actuación de la administración de Donald Trump frente al régimen cubano, Chinchilla centró su respuesta en el secretario de Estado, Marco Rubio. Su trayectoria de apoyo a la democratización de la isla representa, para la exmandataria, un compromiso “absolutamente consistente”. Confió en que desde su cargo pueda contribuir a impulsar ese cambio

Para la exgobernante, la condición de demócrata se demuestra especialmente cuando llega el momento de abandonar el gobierno

Para la exgobernante, la condición de demócrata se demuestra especialmente cuando llega el momento de abandonar el gobierno

El acompañamiento a quienes luchan por la libertad en Cuba, Venezuela y Nicaragua fue uno de los motivos de su participación en el encuentro de Miami. El otro fue el intercambio con los jóvenes y la formación de nuevos liderazgos en las Américas.

Para la exgobernante, la condición de demócrata se demuestra especialmente cuando llega el momento de abandonar el gobierno. El respeto a los límites constitucionales y a la decisión de los ciudadanos en elecciones libres y abiertas constituye, a su entender, una prueba fundamental.

“El verdadero demócrata es aquel que teniendo el poder lo deja cuando tiene que dejarlo”, afirmó.

Su mensaje a las nuevas generaciones incluyó la responsabilidad cívica, la vigilancia cotidiana de las libertades y una advertencia sobre la propaganda populista y totalitaria que circula en las redes sociales. Ubicó ese riesgo tanto en la derecha como en la izquierda.

“Que aprendan a ser demócratas, sobre todo aprendiendo a distinguir entre la información veraz y aquello que es fake news y desinformación”, exhortó.

Temas
Te puede interesar

XI Diálogo Presidencial del Grupo IDEA

El presidente panameño y la SIP condenan atentado en vivienda de periodista en Panamá

La represión contra Henry Constantin: el desgarrador testimonio de su novia desde una prisión cubana

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Aeropuerto de Miami, el 13 de noviembre de 2026.  video
Caos aéreo en EEUU

La FAA reanuda los despegues en todo el país tras horas de interrupción

Rafael Pineyro.
REVISIÓN LEGAL

Pineyro abre puerta a romper acuerdo con ICE en Doral bajo una condición

Aeropuerto de Miami, el 13 de noviembre de 2026. 
CRISIS AÉREA EN EEUU

FAA levanta la suspensión nacional de despegues; MIA suma 183 cancelaciones

Un agente de la Patrulla Fronteriza en el Sector Big Bend, en Texas, utiiliza un dron para detectar migrantes indocumentados. 
INMIGRACIóN

Corte Suprema le otorga otra victoria al presidente Trump

Imágenes publicadas por usuarios muestran un barco de crucero fluvial volcando en el río Misisipi, en Nueva Orleans, tras una colisión con un buque cisterna. El crucero se encontraba atracado con aproximadamente 130 pasajeros a bordo; algunos de ellos fueron vistos siendo rescatados del agua.  video
CHOQUE

Un petrolero hunde un ferry de pasajeros en el río Misisipi

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con periodistas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en Washington DC.
POLÍTICA

La Casa Blanca confirma cita inédita entre Trump, Xi y Putin en China

Por Julián Varela
Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como el Pollo Carvajal.
SUCESOS

Hallan muerto en Madrid a abogado defensor de Hugo "El Pollo" Carvajal

Aeropuerto de Miami, el 13 de noviembre de 2026. 
CRISIS AÉREA EN EEUU

FAA levanta la suspensión nacional de despegues; MIA suma 183 cancelaciones

El rey Carlos III de Gran Bretaña visita la Exposición Floral de Sandringham en Sandringham House, Norfolk, el 23 de julio de 2025. 
REALEZA

Carlos III cumple 78 años y elige junto a Elton John sus 14 mejores canciones

Antonio Ledezma, líder de la oposición y exalcalde en Venezuela.
OPINIÓN

Antonio Ledezma: Causa y solución de los problemas