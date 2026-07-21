Wynwood, la simbiosis perfecta entre inversión y creatividad

MIAMI .- Durante años, Wynwood ha destacado por sus murales y galerías de arte. No obstante, el crecimiento cultural del popular barrio también atrae a startups, firmas de capital de riesgo, empresas multinacionales y compradores internacionales que buscan un estilo de vida distinto al de los distritos financieros tradicionales de Miami.

Para Federico Gagliardo, CEO y fundador de Vitrium Capital, y Francesco Ferretti, COO de Wave Group Development, esa transformación no responde a una moda inmobiliaria, sino a un cambio en la forma en que las personas viven e invierten. Ambos lideran el desarrollo de DUOS Wynwood , un proyecto concebido para responder a esa nueva realidad.

MODA En imágenes: La moda colombiana en las pasarelas de Wynwood

Francesco Ferretti y Federico Gagliardo. Cortesía

Desde la comunidad

Francesco Ferretti asegura que el éxito de Wynwood radica precisamente en que su evolución nunca fue impuesta por grandes desarrolladores.

“La transformación de Wynwood es una de las historias urbanas más orgánicas y fascinantes de Estados Unidos. Comenzó con artistas y galeristas que vieron potencial en los espacios industriales y los alquileres económicos”, afirmó.

A su juicio, el barrio mantuvo esa esencia incluso cuando comenzaron a llegar restaurantes, hoteles boutique y compañías tecnológicas.

“Spotify, startups tecnológicas y firmas de capital de riesgo operan junto a muralistas y galerías independientes. La clave es que Wynwood nunca se convirtió en una sola cosa: conservó sus múltiples capas, y eso es precisamente lo que lo hace tan atractivo”, puntualizó.

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El emprendedor ya no busca una oficina tradicional

Para Federico Gagliardo, Wynwood responde a una nueva generación de empresarios latinoamericanos que trabajan de manera global.

“El emprendedor o el profesional de tecnología latinoamericano que llega a Miami no busca una torre corporativa en un distrito financiero. Busca un lugar donde pueda salir a caminar, cruzarse con alguien, tomar un café y que esa charla derive en algo”, indicó.

Como añadió, el barrio se ha convertido en un polo natural para empresas tecnológicas: “Las startups de inteligencia artificial se están agrupando en Wynwood. Amazon, Spotify y PwC abrieron oficinas. No es casualidad: es el barrio que atrae al perfil que esas compañías necesitan contratar”.

Un comprador más exigente

Según Gagliardo, otro punto también cambió la forma en que los latinoamericanos invierten en Miami: “Hace quince años el latinoamericano compraba en Miami para guardar. El activo era una caja fuerte con vista”.

Ahora, el objetivo es diferente.

“El mismo comprador que antes se conformaba con proteger el capital ahora pregunta qué hace el activo mientras él no está. No cambió el objetivo de fondo: sigue siendo proteger. Cambió el estándar: proteger y que además funcione”, explicó.

Además, destacó que el perfil del comprador es mucho más sofisticado en la actualidad.

“Antes venía a que le explicaran cómo funcionaba Miami. Ahora llega con las preguntas ya hechas, con el contador y el abogado ya elegidos, comparando tres o cuatro proyectos en detalle”, subrayó.

Diseño y sentido de pertenencia

Ferretti sostiene que la nueva fuerza laboral vinculada a la tecnología también exige otro tipo de desarrollo urbano: “Esta fuerza laboral valora la flexibilidad por encima de casi todo”.

Como agregó: “Les importa el diseño, los materiales y la calidad de los espacios. Prefieren un lugar más pequeño y bien diseñado antes que uno más grande que resulte genérico”.

Para el ejecutivo, la verdadera amenidad de Wynwood es el barrio en sí: “La conectividad, la posibilidad de caminar y la personalidad del vecindario terminan siendo más importantes que la cantidad de metros cuadrados de un edificio”.

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Miami, un puente entre dos mercados

Gagliardo es consciente de que la mayor fortaleza de Miami es que conecta de forma natural Estados Unidos con América Latina.

“Miami no es un hub estadounidense que además tiene latinos. Es un hub bilingüe y bicultural que además está en Estados Unidos. Esa inversión de la frase es toda la diferencia”, comentó. “Miami no es un hub estadounidense que además tiene latinos. Es un hub bilingüe y bicultural que además está en Estados Unidos. Esa inversión de la frase es toda la diferencia”, comentó.

Por eso, considera que la ciudad desempeña un papel distinto frente a otros polos tecnológicos.

“No es una versión más chica de Nueva York ni una Austin con playa. Es la única ciudad de Estados Unidos que funciona como bisagra entre el capital estadounidense y el mercado latinoamericano”.

Preservar la esencia

Ambos desarrolladores coinciden en que el crecimiento debe producirse sin que se pierda lo que hizo único al barrio.

En ese sentido, Ferretti advirtió que el desarrollo urbano debe respetar la escala y la identidad de Wynwood: “No se puede expulsar de la noche a la mañana a los artistas que hicieron de Wynwood lo que es, sin afectar precisamente aquello que hizo atractivo al vecindario”.

Y concluyó con una visión a largo plazo:

“Esperamos ver a Wynwood funcionando como el principal distrito de innovación de usos mixtos de Miami: un lugar donde un ejecutivo de tecnología, un arquitecto, el dueño de una galería y un chef puedan coincidir dentro de los mismos dos kilómetros cuadrados”.