Comienza en Bejucal y Alquízar la distribución de la ayuda humanitaria enviada por EEUU a Cuba

Entre los productos de alimentación estaban frijoles negros, arroz blanco, espaguetis y además cada caja llevaba una lámpara recargable.

Mike Hammer, jefe de misión de Estados Unidos en La Habana, durante un encuentro con la directora de Cáritas Cuba, Carmen María Nodal Martínez.

Personal de Cáritas Cuba y trabajadores aeroportuarios participan en la descarga del primer envío de ayuda humanitaria procedente de Miami, tras su llegada al Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana.

Parte del cargamento permanecía en la plataforma mientras avanzaban las labores de traslado a bordo.

MIAMI.— Menos de 24 horas después de la llegada del primer vuelo de ayuda humanitaria enviado por el Gobierno de Estados Unidos a Cuba, comenzó la distribución de alimentos y artículos de higiene entre familias vulnerables de los municipios de Bejucal , en la provincia de Mayabeque, y Alquízar , en Artemisa.

El jefe de misión de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer , sostuvo un encuentro con la directora de Cáritas Cuba, Carmen María Nodal Martínez , para dar seguimiento al operativo y conocer los primeros resultados de la entrega, según informó la sede diplomática estadounidense.

Mike Hammer, jefe de misión de Estados Unidos en La Habana, durante un encuentro con la directora de Cáritas Cuba, Carmen María Nodal Martínez. EMBAJADA DE EEUU EN CUBA/CÁRITAS CUBA

De acuerdo con la publicación, ambos conversaron sobre el proceso de distribución que se realiza a través de las parroquias de la Iglesia Católica, encargadas de hacer llegar la asistencia directamente a los beneficiarios previamente identificados por las comunidades conforme a los criterios establecidos por la organización.

La misión estadounidense también informó que Hammer y Nodal coordinaron próximas visitas a voluntarios de Cáritas y a familias que ya comenzaron a recibir los insumos, con el propósito de observar de primera mano el desarrollo de la iniciativa.

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La asistencia corresponde al primer envío de un programa humanitario anunciado por el secretario de Estado, Marco Rubio, valorado en 100 millones de dólares. El cargamento, transportado desde Miami por la aerolínea de carga 7Air, incluyó 700 kits de higiene y 700 paquetes de alimentos, que serán distribuidos por la red de Cáritas Cuba y la Iglesia Católica en distintas localidades de la isla.

La Administración estadounidense ha señalado que el objetivo del programa es atender a sectores especialmente afectados por la escasez de alimentos, medicinas y otros productos esenciales, mediante organizaciones independientes con presencia en el país, sin la intervención de las estructuras gubernamentales del régimen cubano.