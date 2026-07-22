EEUU advierte de ataques contra puentes y centrales eléctricas en Irán

Las fuerzas armadas de Estados Unidos reanudaron el bloqueo naval a los buques que transitan hacia y desde los puertos y áreas costeras iraníes.

Aeronaves de mando y control de la Marina de EEUU en el portaviones Abraham Lincoln (CVN 72).

El presidente de Estados Unidos advirtió este miércoles con destruir puentes y centrales eléctricas en Irán por cada ataque contra barcos en el Estrecho de Ormuz y advirtió de que la guerra que le ha costado a Estados Unidos más de 37.000 millones de dólares "no ha terminado".

La nueva ofensiva de EEUU creada por el régimen iraní , tras sus ataques a buques comerciales en esa vía marítima , genera inquietudes sobre el suministro de crudo y gas por Ormuz y la amenaza de un cerco a los puertos de Arabia Saudita por los rebeldes de Yemen, aliados de Irán.

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El bloqueo disparó los precios del petróleo, que bajaron de inmediato tras el diálogo que se quedó en un memorando también a causa de los terroristas islámicos. Con las negociaciones EEUU buscaba un acuerdo definitivo, pero al parecer a Irán no le interesa realmente ningún acuerdo, al menos a los militares radicales.

"Cada vez que el régimen terrorista de Irán ataque a un navío en el Estrecho de Ormuz, sea con misiles, drones o cualquier otro tipo de arma o munición, Estados Unidos bombardeará y destruirá UN PUENTE O UNA CENTRAL ELÉCTRICA", escribió este miércoles el presidente estadounidense en su red Truth Social.

Washington: Irán no parece interesado en algún acuerdo

No obstante, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Washington sigue dispuesto a buscar un acuerdo negociado con Teherán.

"Seguimos abiertos a resolverlo de manera negociada. Pero, por ahora, no parecen estar interesados en eso", declaró Rubio en una reunión de ministros del sudeste asiático en Manila.

Según el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, continúan los intercambios diplomáticos con Washington a través de mediadores.

Misiles estadounidenses impactaron este miércoles en la isla de Larak, en el Estrecho, según informó la agencia de noticias iraní Tasnim, aún sin balance de daños.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, informó que el costo de la guerra hasta ahora ha sido de 37.500 millones de dólares, al defender ante el Congreso una solicitud de otros 67.000 millones.

Una cifra nada comparable con los 350.000 millones que entregó Washington a Ucrania en su guerra contra Rusia.

Respaldo a Trump, el más alto para un presidente republicano

Trump, con un respaldo entre el 93% y el 97% de los electores republicanos, dijo el martes que la ofensiva contra los terroristas de Irán "no ha terminado en absoluto".

Por undécima noche consecutiva, el ejército estadounidense lanzó una ofensiva contra objetivos militares con el fin de "seguir debilitando" su capacidad "para amenazar el tráfico marítimo comercial en el Estrecho de Ormuz".

Trump ha asegurado que el próximo objetivo de Estados Unidos podría ser un complejo subterráneo en un lugar llamado Kuhe Kolang-e Gaz La, cerca de Natanz, donde las agencias de inteligencia occidentales sospechan que Irán está construyendo una instalación no declarada de enriquecimiento de uranio.

La ofensiva de EEUU se intensifica mientras Teherán sigue sus ataques contra Estados del Golfo aliados de Washington.

En Kuwait, el ejército declaró que sus defensas antiaéreas están interceptando drones procedentes de Irán, mientras que Jordania afirmó haber derribado cuatro misiles iraníes y cuatro drones.

Las sirenas de alerta aérea también sonaron en Baréin, y un corresponsal de la AFP en Manama escuchó una explosión.

Por su parte, los hutíes avanzan en su amenaza de obstaculizar el tráfico al otro lado de la península de Arabia. Ese grupo controla el estrecho de Bab el Mandeb, en el extremo sur de Yemen, por el que los buques deben pasar para llegar al Canal de Suez.

Como consecuencia de estas tensiones, los precios del petróleo subieron considerablemente este miércoles: el barril de Brent, referencia internacional, volvió a superar los 95 dólares.