Trump autoriza reanudar los vuelos directos de EEUU a Líbano tras recibir al presidente de ese país

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión con el presidente libanés Joseph Aoun en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., el 21 de julio de 2026.

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó este martes la reanudación de los vuelos directos de aerolíneas estadounidenses al Líbano, suspendidos desde hace más de cuatro décadas.

"Tras reunirme con el presidente del Líbano, Joseph Aoun, quien ha hecho un trabajo extraordinario para transformar su país, por la presente instruyo a mi administración a permitir que todas las aerolíneas estadounidenses vuelen directamente a Líbano, para que los estadounidenses puedan visitar con facilidad esta hermosa tierra", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

Estados Unidos suspendió los vuelos directos a Líbano en 1985 después de que un avión de TWA fuera secuestrado por militantes islamistas libaneses. Un buzo de la Marina estadounidense fue asesinado y decenas de ciudadanos estadounidenses fueron retenidos como rehenes durante más de dos semanas.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, celebró el anuncio, que se produjo tras la reunión de Trump en la Casa Blanca con el presidente libanés Joseph Aoun.

La medida "representa una oportunidad significativa para mejorar los viajes y la conectividad entre Líbano y Estados Unidos, y para apoyar la economía libanesa", dijo Salam.

Este martes, Trump elogió al presidente libanés y dijo que es "muy respetado". "La relación es muy buena. Creo que Líbano ha sido un país muy maltratado durante un largo período de tiempo y vamos a hacer que sea tratado adecuadamente, con el respeto que se merece", sostuvo.

Líbano pide mantener respaldo

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, instó a Trump a mantener su apoyo a las Fuerzas Armadas libanesas. Advirtió que el sur podría volver a caer en el caos que sufrió durante la década de 1970 si no cuenta con el respaldo de Washington, esto en el marco de las operaciones de despliegue en las zonas piloto en virtud del acuerdo con Israel.

"Las Fuerzas Armadas libanesas son la columna vertebral de la seguridad y la estabilidad. Necesitamos apoyarlas", subrayó durante un encuentro con el magnate republicano en el Despacho Oval.

Recordó que la primera institución libanesa que colapsó en 1975 durante la guerra civil fue el Ejército, dando como resultado "el surgimiento de muchas milicias locales".

Aoun sostuvo que esto permitió que los palestinos gobernaran el sur del país y lanzaran ataques contra Israel. "No queremos ver eso de nuevo. Todo lo que pedimos es que sigan apoyando al Ejército", dijo aludiendo a que no solo se trata de un apoyo político a las tropas, sino también un apoyo material.

La oficina del presidente libanés emitió un comunicado en el que resaltaron que, durante la reunión con Trump, discutieron "la necesidad urgente de la retirada israelí completa de los territorios libaneses", un paso que permitiría al Estado libanés "extender plenamente su soberanía, exclusivamente con sus fuerzas, y avanzar en la implementación del marco de trabajo tripartito conjunto".

Además, abordaron "el fortalecimiento del apoyo estadounidense al Ejército libanés, el desarrollo de la cooperación entre ambos países en todos los ámbitos, además del apoyo al proceso de recuperación económica y reconstrucción, y el fomento de las inversiones estadounidenses en Líbano".

"El presidente Aoun ha presentado al presidente Trump las consecuencias catastróficas de la última guerra contra el Líbano, y las pérdidas humanas, económicas y daños graves en la infraestructura a lo largo de los territorios libaneses que dejó a su paso", agregó.

El encuentro entre ambos mandatarios se produce el mismo día en el que el Ejército libanés denunció que Israel abrió fuego durante las operaciones de despliegue en las zonas piloto en la primera operación en el sur para tomar el control de localidades comprendidas en el acuerdo entre Líbano e Israel, facilitado por Estados Unidos.

El Ejército israelí defendió que solo disparó al aire y que las tropas libanesas se adentraron en zonas no acordadas, instando a Beirut a "actuar de acuerdo a los entendimientos y los espacios acordados". "Cualquier desviación sin coordinación previa podría poner en peligro a sus fuerzas", indicó.

En el marco del mismo encuentro, Trump afirmó que Washington tomará medidas en caso de que los rebeldes hutíes, grupo respaldado por Irán, finalmente instaure un bloqueo en el mar Rojo a puertos saudíes. "Si algo así sucede, nos encargaremos de ello", dijo.

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press