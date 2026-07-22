Bertha pierde fuerza, pero mantiene alertas en la costa norte del Golfo

La depresión tropical dos, en las primeras horas del lunes 20 de julio de 2026.

MIAMI. - La tormenta tropical Bertha comenzó a debilitarse este miércoles mientras se desplaza hacia el oeste cerca de la desembocadura del río Misisipi, aunque sus vientos, lluvias y oleaje peligroso continuarán afectando sectores de la costa norte del Golfo durante las próximas horas.

En su Aviso #12, emitido a las 5:00 a. m. de Miami, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) ubicó el centro de Bertha a unas 165 millas al oeste-suroeste de Panama City, Florida, y a 50 millas al este-noreste de la desembocadura del río Misisipi.

La tormenta presentaba vientos máximos sostenidos de 50 mph, equivalentes a 85 km/h, una reducción frente a las 60 mph reportadas en las primeras horas del martes.

Una plataforma petrolera situada mar adentro reportó vientos sostenidos de 45 mph y una ráfaga de 56 mph, mientras una boya frente a la costa de Alabama registró una ráfaga de 49 mph.

Florida reduce el área bajo aviso

El aviso de tormenta tropical fue suspendido al este de la línea divisoria entre los condados de Okaloosa y Walton, lo que deja fuera de la advertencia a una parte mayor del Panhandle de Florida.

El aviso permanece vigente desde esa línea divisoria hasta Morgan City, Luisiana, e incluye el área metropolitana de Nueva Orleans y el lago Pontchartrain. Una vigilancia continúa activa desde el oeste de Morgan City hasta Cameron, Luisiana, además del lago Maurepas.

Las condiciones de tormenta tropical continuarán este miércoles desde el oeste del Panhandle de Florida hasta el sureste de Luisiana. También podrían alcanzar sectores del suroeste de Luisiana entre la noche del miércoles y el jueves.

Debilitamiento gradual

Las lluvias y tormentas más fuertes se desplazaron hacia el sur y se alejaron del centro de Bertha, una señal de que el sistema comenzó a perder organización, según los meteorólogos del NHC.

Los fuertes vientos en las capas altas de la atmósfera y la cercanía de la tormenta a tierra debilitaron su estructura. Por eso, Bertha podría seguir perdiendo fuerza durante las próximas 24 horas, de acuerdo con los expertos.

Bertha mantendrá una trayectoria general hacia el oeste hasta el viernes y podría aumentar ligeramente su velocidad. El centro avanzará cerca de la costa norte del Golfo antes de ingresar en Texas, donde se convertiría en un sistema postropical y se disiparía poco después.

La discusión técnica del NHC reconoce cierta incertidumbre porque algunos modelos contemplan la posibilidad de que se forme un nuevo centro bajo las tormentas eléctricas situadas más al sur. Sin embargo, esa alternativa no forma parte de la trayectoria oficial por ahora.

Inundaciones costeras y lluvias

Sin embargo, una advertencia por inundaciones costeras permanece vigente para sectores de Misisipi y Luisiana, donde se esperan impactos moderados.

El agua podría elevarse entre 2 y 4 pies desde la desembocadura del río Misisipi hasta la frontera entre Misisipi y Alabama. Se proyectan aumentos de entre 1 y 3 pies desde Cameron, Luisiana, hasta la desembocadura del Misisipi; desde la frontera entre Misisipi y Alabama hasta el límite de los condados de Okaloosa y Walton, en Florida; y en el lago Pontchartrain.

Bertha podría dejar acumulados generales de entre 1 y 4 pulgadas de lluvia, con máximos aislados cercanos a 6 pulgadas hasta el jueves, desde el oeste de Florida hasta el sur de Texas. Estas precipitaciones podrían provocar inundaciones repentinas aisladas, sobre todo en zonas urbanas.

El oleaje generado por la tormenta continuará extendiéndose hacia el oeste por la costa norte del Golfo y mantendrá condiciones peligrosas para bañistas, con rompientes fuertes y corrientes de resaca capaces de amenazar la vida.

El sur de Florida permanece fuera del área de alertas y no enfrenta una amenaza directa. Los efectos para el estado se concentran ahora en el extremo occidental del Panhandle, mientras Bertha se aleja de Florida y dirige su circulación hacia Luisiana y Texas.