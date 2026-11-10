martes 10  de  noviembre 2026
EEUU

Acusan de asesinato en segundo grado a sospechoso de matar a joven corredora en Nueva York

Sayed Mohassib fue arrestado el sábado por el asesinato de Katie Suárez, ocurrido el 30 de octubre mientras corría por un sendero en el condado de Brooklyn

Katie Suárez, de origen salvadoreño, murió el 2 de noviembre de 2026, tres días después de ser apuñalada en el cuello mientras entrenaba para correr en el Maratón de Nueva York

Katie Suárez, de origen salvadoreño, murió el 2 de noviembre de 2026, tres días después de ser apuñalada en el cuello mientras entrenaba para correr en el Maratón de Nueva York

Cuenta de Katie Suárez en Instagram
Por Julián Varela

NUEVA YORK.- Un gran jurado de Nueva York presentó este martes una acusación de asesinato en segundo grado contra Sayed Mohassib por el asesinato de Katie Suárez, de origen salvadoreño, quien fue apuñalada en el cuello mientras entrenaba para correr en el maratón de Nueva York.

Mohassib, de 27 años, fue arrestado el sábado por el asesinato de Suárez, de 28, ocurrido el 30 de octubre mientras corría por un sendero en el condado de Brooklyn.

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"La acusación formal de hoy representa un paso importante hacia la consecución de la justicia, y felicito al Departamento de Policía de Nueva York por su investigación rápida y exhaustiva", dijo el fiscal de Brooklyn, Eric González, según informa la cadena CBS.

González indicó que el caso será procesado "con firmeza" para lograr "la plena rendición de cuentas que la justicia exige".

Al momento de su arresto, luego de una intensa búsqueda, Sayed Mohassib trabajaba para una escuela pública de la ciudad, por lo que el alcalde Zohran Mamdani prometió que investigará su proceso de contratación.

Mohassib fue suspendido de su empleo como auxiliar de maestro y se tomará una decisión final tras el juicio, según señaló el Departamento de Educación. Algunos políticos de Brooklyn denunciaron que el acusado es un exmarine que fue dado de baja del ejército por problemas psiquiátricos.

Tras su arresto, Mohassib declaró que sufrió un desmayo y supuestamente "no recuerda" haber lastimado a nadie.

Información de la familia

Katie Suárez, de origen salvadoreño, que fue apuñalada en el cuello mientras entrenaba para correr en el Maratón de Nueva York, estaba con soporte vital en el Hospital NYU Langone del condado de Brooklyn y murió tres días después de la agresión.

La joven conservaba su teléfono y otras pertenencias. Los investigadores habían ofrecido una recompensa de 10.000 dólares por información que condujera al arresto del sospechoso.

"Ella nunca pensó que algo así pudiera sucederle, porque yo siempre le decía: 'Cariño, tienes que tener cuidado, tienes que tener cuidado', y ella me respondía: 'Mamá, no me va a pasar nada, mamá, estaré bien, no me va a pasar nada, mamá'", recordó su madre, Yasira Suárez, el 3 de noviembre.

La mujer señaló que tenía previsto acompañar a su hija ese día a correr, pero no pudo. Cuando Katie dejó de enviar mensajes a su familia y no llegó a su casa, sus padres salieron a buscarla.

FUENTE: Con información de EFE

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