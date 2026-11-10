martes 10  de  noviembre 2026
OPERATIVO

Nayib Bukele anuncia destrucción del cuartel general de la banda 400 Mawozo en Haití

La intervención militar contó con apoyo de la Policía Nacional haitiana y forma parte de los esfuerzos para recuperar territorios controlados por grupos armados

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, interviene durante una conferencia de prensa tras los anuncios sobre inversión española y cooperación económica en el país, en la Casa Presidencial de San Salvador, el 13 de octubre de 2026.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, interviene durante una conferencia de prensa tras los anuncios sobre inversión española y cooperación económica en el país, en la Casa Presidencial de San Salvador, el 13 de octubre de 2026.

AFP
Por María Graterol

MIAMI.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la destrucción del cuartel general de la organización criminal 400 Mawozo y de una instalación conocida como «Lanmò San Jou», en Haití, durante una operación conjunta en la que participaron fuerzas salvadoreñas y efectivos de la Policía Nacional haitiana.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Bukele aseguró que sus fuerzas cumplieron la promesa de contribuir a recuperar los territorios controlados por las pandillas y afirmó que la mayoría de los integrantes de la organización abandonó las instalaciones sin ofrecer resistencia.

Lee además
El Salvador ha enviado a Haití más de 2.000 soldados. (X de Nayib Bukele)
RESCATE

Amnistía Internacional insta a El Salvador y Haití a transparentar operación militar
Hipólito Mejía, expresidente de República Dominicana
DIÁLOGO PRESIDENCIAL

Mejía se solidariza con los haitianos y marca límites de la responsabilidad dominicana

El mandatario también calificó de cobardes a los miembros de la banda que, según su versión, huyeron antes de enfrentar a las fuerzas de seguridad.

La operación representa uno de los episodios más relevantes de la participación militar salvadoreña en Haití, donde las organizaciones criminales mantienen un amplio control territorial y han debilitado las instituciones de seguridad.

Operativo contra 400 Mawozo

La intervención se dirigió contra instalaciones vinculadas a Wilson Joseph, conocido como «Lanmò San Jou», señalado como uno de los principales cabecillas de 400 Mawozo, una de las organizaciones criminales más violentas de Haití.

El operativo se desarrolló en el área de Croix-des-Bouquets, al este de Puerto Príncipe, con apoyo de efectivos salvadoreños y fuerzas policiales haitianas.

Las imágenes difundidas sobre la intervención muestran detonaciones y el despliegue de medios aéreos en la zona. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido de manera independiente el alcance total de los daños ni el número de integrantes de la organización que abandonaron el lugar.

El Salvador amplía su participación en Haití

La intervención forma parte del apoyo ofrecido por el Gobierno de Bukele a las autoridades haitianas para enfrentar la expansión de las pandillas armadas.

El Salvador ha aportado personal militar y capacidades especializadas para respaldar las operaciones de seguridad en el país caribeño, en coordinación con las fuerzas locales y la Fuerza de Supresión de Pandillas.

Haití atraviesa una prolongada crisis de seguridad, marcada por los enfrentamientos entre organizaciones criminales, los secuestros, las extorsiones y el desplazamiento de miles de personas.

La violencia también ha obstaculizado el funcionamiento de las instituciones públicas y los esfuerzos para restablecer la estabilidad política y celebrar elecciones.

Bukele había expresado anteriormente su disposición a contribuir a la recuperación del territorio haitiano frente a las organizaciones armadas. El anuncio de la destrucción de las instalaciones de 400 Mawozo constituye uno de los resultados más visibles de esa participación, aunque todavía está por determinarse su impacto sobre la capacidad operativa de la pandilla.

FUENTE: Con información de EFE/INFOABE

Temas
Te puede interesar

CEAPI impulsa acercamiento entre gobiernos y empresarios de América Latina y Europa

Más de 30 militares presos políticos en Venezuela inician huelga de hambre, según denuncias

Florida investiga a socialistas de EEUU por posibles aportes de Cuba y China

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin.
MIGRACIÓN

EEUU abre la puerta a una reforma migratoria, pero descarta una amnistía para indocumentados

El presidente interino de Paraguay, Pedro Alliana, asiste a la ceremonia de juramentación de ministros en el palacio de gobierno, en Asunción, el 9 de noviembre de 2026.
CRISIS POLÍTICA

Nuevo presidente de Paraguay pide la renuncia a todos sus ministros tras la crisis de Ueno Bank

Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en una operación antiinmigratoria en Houston, Texas.
REVÉS

Juez ordena a alcalde de Nueva York informar a ICE sobre residentes de un albergue en el Bronx

El presidente Donald Trump habla con periodistas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en Washington DC.
Conflicto

Trump asegura que hay "avances" hacia el final de la guerra con Irán, pero EEUU mantiene bloqueo

Milagros Astudillo (izq.), esposa del sargento militar venezolano encarcelado Luis Milanes, y Suily Díaz (der.), esposa del sargento militar venezolano encarcelado Ronaldo Romero, sostienen documentos frente al palacio de justicia en Caracas el 9 de noviembre de 2026.
POLÍTICA

Familiares de militares presos en Venezuela exigen amnistía tras cumplir condenas

Te puede interesar

Angie Nixon
Dinero extranjero

Florida investiga a socialistas de EEUU por posibles aportes de Cuba y China

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Captura de pantalla. El IX Diálogo Presidencial 
XI DIÁLOGO PRESIDENCIAL

Grupo IDEA reafirma su compromiso y condecora a María Corina Machado con el premio por la Libertad

El secretario de Defensa de Estados Unidos Pete Hegseth.
VENGANZA POLíTICA

Hegseth califica moción de censura en su contra como "show político"

Byron Donalds, gobernador electo de Florida, junto al vicegobernador electo Bryan Ávila. 
NUEVO GOBIERNO

Florida pone en marcha la transición de Byron Donalds al gobierno

Vehículos policiales a servicio del régimen circulan por la calle El Paseo del Prado en La Habana, el 15 de noviembre de 2021, día en que la oposición anunció que saldría a marchar pacíficamente pidiendo libertad
CUBA

Ejercicios militares y una oleada represiva del régimen castrista tras las elecciones de medio tiempo en EEUU