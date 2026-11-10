Nayib Bukele anuncia destrucción del cuartel general de la banda 400 Mawozo en Haití

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, interviene durante una conferencia de prensa tras los anuncios sobre inversión española y cooperación económica en el país, en la Casa Presidencial de San Salvador, el 13 de octubre de 2026.

MIAMI.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la destrucción del cuartel general de la organización criminal 400 Mawozo y de una instalación conocida como «Lanmò San Jou», en Haití, durante una operación conjunta en la que participaron fuerzas salvadoreñas y efectivos de la Policía Nacional haitiana.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Bukele aseguró que sus fuerzas cumplieron la promesa de contribuir a recuperar los territorios controlados por las pandillas y afirmó que la mayoría de los integrantes de la organización abandonó las instalaciones sin ofrecer resistencia.

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El mandatario también calificó de cobardes a los miembros de la banda que, según su versión, huyeron antes de enfrentar a las fuerzas de seguridad.

La operación representa uno de los episodios más relevantes de la participación militar salvadoreña en Haití, donde las organizaciones criminales mantienen un amplio control territorial y han debilitado las instituciones de seguridad.

Nou kenbe pwomès nou…Nou detwi kay Lanmò San Jou ak katye jeneral gang 400 Mawozo a.Pifò ladan yo kouri ale san yo pa menm eseye goumen.Ala lach yo lach! https://t.co/0AVIOJRKhn — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 10, 2026

Operativo contra 400 Mawozo

La intervención se dirigió contra instalaciones vinculadas a Wilson Joseph, conocido como «Lanmò San Jou», señalado como uno de los principales cabecillas de 400 Mawozo, una de las organizaciones criminales más violentas de Haití.

El operativo se desarrolló en el área de Croix-des-Bouquets, al este de Puerto Príncipe, con apoyo de efectivos salvadoreños y fuerzas policiales haitianas.

Las imágenes difundidas sobre la intervención muestran detonaciones y el despliegue de medios aéreos en la zona. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido de manera independiente el alcance total de los daños ni el número de integrantes de la organización que abandonaron el lugar.

El Salvador amplía su participación en Haití

La intervención forma parte del apoyo ofrecido por el Gobierno de Bukele a las autoridades haitianas para enfrentar la expansión de las pandillas armadas.

El Salvador ha aportado personal militar y capacidades especializadas para respaldar las operaciones de seguridad en el país caribeño, en coordinación con las fuerzas locales y la Fuerza de Supresión de Pandillas.

Haití atraviesa una prolongada crisis de seguridad, marcada por los enfrentamientos entre organizaciones criminales, los secuestros, las extorsiones y el desplazamiento de miles de personas.

La violencia también ha obstaculizado el funcionamiento de las instituciones públicas y los esfuerzos para restablecer la estabilidad política y celebrar elecciones.

Bukele había expresado anteriormente su disposición a contribuir a la recuperación del territorio haitiano frente a las organizaciones armadas. El anuncio de la destrucción de las instalaciones de 400 Mawozo constituye uno de los resultados más visibles de esa participación, aunque todavía está por determinarse su impacto sobre la capacidad operativa de la pandilla.

FUENTE: Con información de EFE/INFOABE