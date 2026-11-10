James Gunn expresa alivio por dejar DC Studios: "El trabajo era muy duro, por decir lo menos"

Joel Kinnaman, James Gunn y Margot Robbie asisten al estreno de Warner Bros. de " El Escuadrón Suicida " en el Regency Village Theatre el 2 de agosto de 2021 en Los Ángeles, California.

Luego del anuncio de su salida como codirector ejecutivo de DC Studios, James Gunn publicó un mensaje de despedida en Instagram en el que dio a entender que no estaba muy a gusto con el cargo.

El director de Superman y Guardianes de la Galaxia expresó su entusiasmo por volver a dedicarse a tiempo completo al trabajo creativo en lugar de dividir su atención con la gestión de un estudio.

"Lo que solo las personas más cercanas a mí han sabido durante los últimos cuatro años es que mi tiempo en DC Studios ha sido, por decir lo menos, complicado. No me gusta la naturaleza a veces corporativa del trabajo (gracias a Peter por soportar la peor parte)", dijo refiriéndose a Peter Safran, quien también dejará su puesto como codirector a partir del 1 de diciembre de 2026, tras cuatro años al frente del estudio.

"Lo que más me ha costado manejar con mi hiperconcentración por TDAH ha sido dividir mi tiempo entre los proyectos que me apasionan muchísimo y los que no tanto, y todas las cosas que tengo que hacer como director de estudio... Así que sí, echaré de menos a la gente que me rodea y echaré de menos ser uno de los responsables de estos grandes personajes, pero también estoy increíblemente aliviado y emocionado de volver a hacer cine en estado puro", escribió Gunn en sus redes.

James Gunn rememora su paso por DC Studios

Gunn también elogió algunos de los "momentos más destacados" del trabajo, como el estreno de Superman y Clayface , y la creación de la serie de HBO Peacemaker, aunque cabe destacar que no mencionó el fracaso en taquilla de Supergirl .

"Eso no quiere decir que Peter y yo hayamos terminado inmediatamente con DC o los superhéroes", añadió Gunn. "Tenemos Man of Tomorrow este verano. Y acabamos de empezar a trabajar en otro proyecto de DC que estoy escribiendo, y ya veremos qué pasa después".

La noticia de su salida se produjo tras la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Skydance el mes pasado. Gunn y Safran fueron reemplazados por Jeremy Latcham, quien tiene créditos en muchos títulos del universo cinematográfico de Marvel (incluida la primera película de Guardianes de la Galaxia de Gunn) y ha sido considerado la mano derecha de Kevin Feige, presidente de la compañía rival de DC Studios.

Según Skydance, Latcham liderará la cartera de proyectos de cine, televisión y animación de DC, supervisando el proceso creativo, la producción, el talento y la estrategia. Reportará a Dana Goldberg y Josh Greenstein, copresidentes de Skydance Motion Picture Group.

Esto supone un cambio con respecto a la época de Gunn y Safran, quienes reportaban directamente al CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, antes de la fusión, y antes de su salida, reportaban directamente a Ellison.