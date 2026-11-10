martes 10  de  noviembre 2026
CINE

James Gunn expresa alivio por dejar DC Studios: "El trabajo era muy duro, por decir lo menos"

Gunn manifestó su entusiasmo por volver a dedicarse a tiempo completo al trabajo creativo en lugar de dividir su atención con la gestión de un estudio

Joel Kinnaman, James Gunn y Margot Robbie asisten al estreno de Warner Bros. de El Escuadrón Suicida en el Regency Village Theatre el 2 de agosto de 2021 en Los Ángeles, California.&nbsp;

Joel Kinnaman, James Gunn y Margot Robbie asisten al estreno de Warner Bros. de "El Escuadrón Suicida" en el Regency Village Theatre el 2 de agosto de 2021 en Los Ángeles, California. 

Kevin Winter / Getty Images / AFP
Por Sofía Calvo

Luego del anuncio de su salida como codirector ejecutivo de DC Studios, James Gunn publicó un mensaje de despedida en Instagram en el que dio a entender que no estaba muy a gusto con el cargo.

El director de Superman y Guardianes de la Galaxia expresó su entusiasmo por volver a dedicarse a tiempo completo al trabajo creativo en lugar de dividir su atención con la gestión de un estudio.

Lee además
El director James Gunn. 
CINE

DC Studios despide a James Gunn y ficha a exejecutivo de Marvel
El actor británico Robert Pattinson posa en la alfombra roja de la proyección del filme Primetime, que compite por el León de Oro en la edición 2026 del Festival de Cine de Venecia. 
CINE

Robert Pattinson y Harry Styles compiten para ser el nuevo James Bond

"Lo que solo las personas más cercanas a mí han sabido durante los últimos cuatro años es que mi tiempo en DC Studios ha sido, por decir lo menos, complicado. No me gusta la naturaleza a veces corporativa del trabajo (gracias a Peter por soportar la peor parte)", dijo refiriéndose a Peter Safran, quien también dejará su puesto como codirector a partir del 1 de diciembre de 2026, tras cuatro años al frente del estudio.

"Lo que más me ha costado manejar con mi hiperconcentración por TDAH ha sido dividir mi tiempo entre los proyectos que me apasionan muchísimo y los que no tanto, y todas las cosas que tengo que hacer como director de estudio... Así que sí, echaré de menos a la gente que me rodea y echaré de menos ser uno de los responsables de estos grandes personajes, pero también estoy increíblemente aliviado y emocionado de volver a hacer cine en estado puro", escribió Gunn en sus redes.

James Gunn rememora su paso por DC Studios

Gunn también elogió algunos de los "momentos más destacados" del trabajo, como el estreno de Superman y Clayface , y la creación de la serie de HBO Peacemaker, aunque cabe destacar que no mencionó el fracaso en taquilla de Supergirl .

"Eso no quiere decir que Peter y yo hayamos terminado inmediatamente con DC o los superhéroes", añadió Gunn. "Tenemos Man of Tomorrow este verano. Y acabamos de empezar a trabajar en otro proyecto de DC que estoy escribiendo, y ya veremos qué pasa después".

La noticia de su salida se produjo tras la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Skydance el mes pasado. Gunn y Safran fueron reemplazados por Jeremy Latcham, quien tiene créditos en muchos títulos del universo cinematográfico de Marvel (incluida la primera película de Guardianes de la Galaxia de Gunn) y ha sido considerado la mano derecha de Kevin Feige, presidente de la compañía rival de DC Studios.

Según Skydance, Latcham liderará la cartera de proyectos de cine, televisión y animación de DC, supervisando el proceso creativo, la producción, el talento y la estrategia. Reportará a Dana Goldberg y Josh Greenstein, copresidentes de Skydance Motion Picture Group.

Esto supone un cambio con respecto a la época de Gunn y Safran, quienes reportaban directamente al CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, antes de la fusión, y antes de su salida, reportaban directamente a Ellison.

View this post on Instagram

A post shared by James Gunn (@jamesgunn)

Temas
Te puede interesar

Tribunal ordena que hijo de reina de Noruega recurso de levantar prisión preventiva

Planeta asume publicación de la biografía de Vargas Llosa rechazada por su sello habitual

Dax Shepard desmiente los rumores de que es "abusivo" con Kristen Bell

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en una operación antiinmigratoria en Houston, Texas.
REVÉS

Juez ordena a alcalde de Nueva York informar a ICE sobre residentes de un albergue en el Bronx

El presidente Donald Trump habla con periodistas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en Washington DC.
Conflicto

Trump asegura que hay "avances" hacia el final de la guerra con Irán, pero EEUU mantiene bloqueo

Captura de pantalla. El IX Diálogo Presidencial 
XI DIÁLOGO PRESIDENCIAL

Grupo IDEA reafirma su compromiso y condecora a María Corina Machado con el premio por la Libertad

Angie Nixon
Dinero extranjero

Florida investiga a socialistas de EEUU por posibles aportes de Cuba y China

El congresista federal Mario Díaz-Balart entrevistado por los medios en el Capitolio, Washington, DC.
FLORIDA

Díaz-Balart ratifica su escaño por el distrito 26 al Congreso federal

Te puede interesar

La supervisora de Elecciones de Miami-Dade, Alina García, durante una conferencia de prensa.
FLORIDA

María Elvira Salazar gana el recuento en Miami y retiene su escaño en el Congreso

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Angie Nixon
Dinero extranjero

Florida investiga a socialistas de EEUU por posibles aportes de Cuba y China

Captura de pantalla. El IX Diálogo Presidencial 
XI DIÁLOGO PRESIDENCIAL

Grupo IDEA reafirma su compromiso y condecora a María Corina Machado con el premio por la Libertad

Migrantes en su mayoría centroamericanos buscan llegar a Estados Unidos, noviembre 2026.
MIGRACIÓN

Cerca de 2.000 migrantes parten en caravana desde México hacia EEUU tras la victoria demócrata

El congresista Jim Jordan, es el nuevo líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes. 
Política

Los republicanos de la Cámara de Representantes eligen a Jim Jordan como su nuevo líder