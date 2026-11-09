Juez ordena a alcalde de Nueva York informar a ICE sobre residentes de un albergue en el Bronx

Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en una operación antiinmigratoria en Houston, Texas.

NUEVA YORK.- El alcalde de Nueva York, el socialista y musulmán, Zohran Mamdani, señaló este lunes que su administración estudia la reciente orden de un juez que le obliga a informar al Servicio de Inmigración y Aduanas de EEUU (ICE) sobre los residentes de un albergue para desamparados en El Bronx.

El juez federal Lewis Kaplan falló el viernes a favor del Gobierno del republicano Donald Trump en un litigio sobre la entrega a ICE de datos sobre los residentes de ese albergue. Argumentó que la Administración Mamdani no demostró que la tarea fuera "excesivamente ardua", según medios locales.

"Estamos revisando esa decisión y evaluando todas las opciones legales", dijo el alcalde demócrata socialista al ser preguntado sobre el tema en una rueda de prensa.

La orden judicial obliga a la Administración a entregar una lista de los hombres residentes en el "último albergue de emergencia para migrantes" de Nueva York, ubicado en el Bulevar Bruckner, en el sur de El Bronx, con capacidad para unas 2.000 personas y cuyo cierre está previsto para finales de este año.

En agosto de 2025, ICE empezó a exigir los datos de los residentes de varios albergues de Nueva York, ciudad que tiene en vigor políticas de "santuario" de protección a inmigrantes indocumentados que limitan la colaboración entre la autoridad local y la autoridad migratoria federal.

Amenaza del alcalde

La semana pasada, el alcalde Mamdani amenazó con emprender acciones legales contra el Gobierno Trump si ICE continúa utilizando estacionamientos públicos de la ciudad como bases operativas para sus redadas migratorias. Aseveró que "es ilegal, pone en peligro a los residentes y siembra el miedo".

La advertencia incrementó la tensión entre Nueva York y Washington, luego de una polémica redada el pasado octubre en El Bronx en la que un agente federal disparó, hirió y detuvo a un hombre dominicano mientras viajaba en su vehículo con su hijo de cinco años

FUENTE: Con información de EFE