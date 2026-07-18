137 réplicas en ocho horas reporta México tras el fuerte sismo que estremeció a países vecinos

Agentes de la Guardia Nacional de México removieron algunos escombros que dejó el sismo del 17 de julio, sin víctimas.

CIUDAD DE MÉXICO. - Un total de 137 réplicas de hasta 6,5 de magnitud se registraron en ocho horas siguientes al fuerte sismo de magnitud 7,4 ocurrido en México este viernes, principalmente la costa de Chiapas, y que estremeció estados del sur del país y a Guaemala entre otros países de Centroamérica .

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) de Mexico apuntó que después del terremoto ocurrido en la tarde en Ciudad Hidalgo, Chiapas, hubo réplicas seguidas hasta las 17:00 horas (23:00 GMT), la más grande de magnitud 6,5.

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Hasta este sábado no hubo información de víctimas ni daños serios en infraestructuras.

Trabajadores en lo alto de un edificio en construcción y otro montado en una torre de telecomunicaciones soportaron el movimiento telúrico en las alturas, según dieron cuenta decenas de videos que recogieron el fuerte movimiento telúrico, publicados en redes sociales.

México suspende actividades

Tras el terremoto que hizo activar un alerta de tsunami en el litoral del Pacífico, las autoridades de Chiapas decretaron la suspensión de labores en el servicio público estatal, mientras se activó la revisión de inmuebles y de infraestructura pública y privada en todo el estado fronterizo con Guatemala.

Pese a descartarse el riesgo de tsunami, la Marina mantenía la recomendación de mantener estrictas precauciones en las entradas de los puertos debido a la persistencia de fuertes corrientes marinas que podrían afectar las actividades turísticas, pesqueras y portuarias, según el reporte.

El epicentro del sismo fue localizado a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala, y con una profundidad de 10 kilómetros, según el SSN, a tres semanas de haberse registrado en Venezuela un “doblete sísmico” de 7.2 y 7.5 de magnitud que dejó devastadas amplias zonas del este del país.

Guatemala entre emergencias y réplicas

El terremoto con epicentro en México, uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, impactó también en su vecino Guatemala, donde hubo 58 emergencias y 42 réplicas, según las autoridades.

El director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), Edwin Rojas, explicó en conferencia de prensa que el movimiento telúrico fue provocado por un proceso de subducción (una placa tectónica se hunde por debajo de otra) entre las placas de Cocos y del Caribe.

Precisó que el fenómeno generó una alerta de tsunami preventiva con variaciones en el oleaje de hasta 34 centímetros en el litoral de San Marcos (Pacífico) y la costa sur.

Otro sismo en Centroamérica

Guatemala no reportó víctimas mortales, pero una persona fue hospitalizada, 11 evacuadas, tres carreteras con derrumbes, daños estructurales en 14 escuelas y 12 edificios públicos por agrietamientos.

Las autoridades confirmaron la activación del Plan Nacional de Respuesta con la alerta institucional anaranjada ante las incidencias reportadas, y pidió calma a la población para evitar que se genere pánico.

Este sábado, Honduras reportó un sismo de magnitud 5,3 en las aguas del mar Caribe, frente a la costa del departamento de Gracias a Dios y fronterizo con Nicaragua, sin que hasta el momento se reporten víctimas ni daños materiales, se informó.

FUENTE: Con información de EFE