viernes 17  de  julio 2026
SALUD

Taco Bell retira lechuga mexicana de sus restaurantes en EEUU tras un brote de diarrea

La FDA de EEUU, en colaboración con los CDC, han dado a conocer que el brote está relacionado con lechuga iceberg rallada servida en sus restaurantes en cinco estados

Autoridades de salud de EEUU advierten sobre el consumo de lechuga romana.
Autoridades de salud de EEUU advierten sobre el consumo de lechuga romana. PIXABAY

REDACCIÓN.- La cadena de comida rápida Taco Bell ha decidido retirar de sus restaurantes en Estados Unidos lechuga potencialmente contaminada por el parásito que causa la ciclosporiasis después de que se vinculara ese producto con la transmisión de un brote de diarrea que ha afectado a diferentes estados del país.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EEUU, en colaboración con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), han dado a conocer que el brote está relacionado con lechuga iceberg rallada servida en sus restaurantes en cinco estados.

Lee además
Buques en el puerto de Houston, Texas.
MERCADOS

Sube el precio del petróleo tras contundente respuesta de EEUU en Irán
El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con la prensa afuera del Despacho Oval en la Casa Blanca en Washington, DC, el 13 de abril de 2026.
INFORME DESCLASIFICADO

EEUU afirma que regímenes de Chávez y Maduro manipularon elecciones, señalan a Jorge Rodríguez

Los CDC dijeron haber identificado a un único proveedor en México de la lechuga utilizada por esos establecimientos. Según distintos medios estadounidenses, se trata de la compañía Taylor Farms.

Más de 1.664 personas afectadas por este brote afirmaron haber comido en establecimientos de Taco Bell en Indiana, Kentucky, Míchigan, Ohio y Virginia Occidental. Los CDC señalan que ha habido 94 hospitalizaciones.

La empresa indicó en un comunicado difundido este viernes en LinkedIn que se toma la salud y seguridad de sus consumidores muy seriamente y que aunque no se ha emitido ningún aviso oficial, ha retirado al suministrador de la lechuga potencialmente contaminada de su cadena de suministro, que será reemplazado en cuestión de 24 horas.

Las autoridades sanitarias están en contacto directo con el suministrador para determinar si su lechuga iceberg rallada fue distribuida en otros lugares. Los CDC añadieron que están investigando otros casos de ciclosporiaris a nivel nacional que no están relacionados directamente con este.

Entre los síntomas provocados por esta enfermedad intestinal destacan la diarrea severa y frecuente, junto con pérdida de apetito y de peso, distensión abdominal, náuseas, fatiga, fiebre baja y vómitos.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Ecuador pide a EEUU y Venezuela extraditar a investigados en muerte de candidato presidencial

Opositora Dinorah Figuera agradece a EEUU compromiso con recuperación democrática de Venezuela

EEUU designa como organizaciones terroristas al Cartel de Juárez

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
ética

Suspenden a operador de teleprompter en la Casa Blanca

La diputada Dinorah Figuera. (Facebook)
DIÁLOGO

Opositora Dinorah Figuera agradece a EEUU compromiso con recuperación democrática de Venezuela

Donald Trump en su discurso del 16 de julio de 2026.  video
EEUU

Trump pone la mira en las elecciones legislativas durante discurso a la nación

El presidente de Estados Unidos Donald Trump.
EEUU-CUBA

Trump aviva las expectativas sobre Cuba al anticipar acontecimientos en los próximos dos meses

Imagen referencial de panes. 
RIESGO SANITARIO

Florida investiga a dos gigantes de la harina por un aditivo en el pan vinculado al cáncer

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con la prensa afuera del Despacho Oval en la Casa Blanca en Washington, DC, el 13 de abril de 2026.
INFORME DESCLASIFICADO

EEUU afirma que regímenes de Chávez y Maduro manipularon elecciones, señalan a Jorge Rodríguez

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
William Upham.
JUSTICIA

Arrestan a candidato al Congreso en Florida por supuesta amenaza de muerte contra el presidente Trump

Imagen referencial de panes. 
RIESGO SANITARIO

Florida investiga a dos gigantes de la harina por un aditivo en el pan vinculado al cáncer

Un estacionamiento en Miami Beach.
CONTRASTE

Playas de Miami-Dade, el precio del parqueo que Palm Beach desistió de cobrarles a sus residentes

Autoridades de salud de EEUU advierten sobre el consumo de lechuga romana.
SALUD

Taco Bell retira lechuga mexicana de sus restaurantes en EEUU tras un brote de diarrea