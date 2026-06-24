Aberlado De La Espriella anuncia un giro en la relación de Colombia con Israel

Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, habla durante una entrevista con AFP en Bogotá el 11 de febrero de 2026. El principal candidato de la oposición en Colombia declaró a AFP el 11 de febrero que en sus primeros 90 días en el cargo lanzaría una ofensiva aérea respaldada por Estados Unidos e Israel para desmantelar los cárteles de la cocaína.

BOGOTA.- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este miércoles que su administración fortalecerá los vínculos con Israel, luego de sostener una conversación telefónica con el canciller israelí, Gideon Sa'ar.

El mandatario electo aseguró que la relación bilateral será impulsada "como nunca antes" una vez asuma el cargo el próximo 7 de agosto.

Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, Colombia e Israel atravesaron uno de los momentos más complejos de su relación diplomática. Petro cuestionó de forma reiterada las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza, rompió relaciones diplomáticas con ese país y suspendió acuerdos en materia de defensa.

Además, la administración saliente puso fin a las exportaciones de carbón hacia Israel y detuvo la compra de armamento israelí, una medida que marcó un giro respecto a la cooperación mantenida durante años entre ambos países en áreas de seguridad y defensa.

"Colombia restaurará y fortalecerá su relación con el Estado de Israel como nunca antes", escribió De la Espriella en la red social X tras la conversación con el ministro de Exteriores israelí. El mandatario electo también manifestó su intención de estrechar la cooperación con Estados Unidos.

Seguridad y cooperación internacional

De la Espriella asumirá la presidencia en medio de un escenario de violencia atribuido al fortalecimiento de grupos armados ilegales y organizaciones vinculadas al narcotráfico. Su programa contempla reforzar las capacidades de las fuerzas de seguridad y ampliar la cooperación con aliados internacionales para enfrentar estas amenazas.

Especialistas en seguridad y militares retirados consultados por distintos medios han señalado la necesidad de modernizar equipos y fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas armadas colombianas frente al avance de estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas.

FUENTE: Con información de AFP