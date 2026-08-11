martes 11  de  agosto 2026
EEUU

La Administración del Seguro Social añade 14 afecciones para tramitación acelerada de discapacidad

Con la inclusión de las 14 nuevas afecciones médicas, la lista del programa Compassionate Allowances (CAL) cuenta ahora con un total de 314 condiciones

Una paciente es atendida por su médico.&nbsp;

Una paciente es atendida por su médico. 

Pixabay
Atención a pacientes a través de la telemedicina.

Atención a pacientes a través de la telemedicina.

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La Administración del Seguro Social (SSA) anunció este martes que ha añadido 14 afecciones a la lista de enfermedades y afecciones médicas graves que cumplen claramente con los criterios legales para los beneficios por discapacidad con aprobación acelerada.

El programa Compassionate Allowances (CAL) agiliza el proceso de solicitud de beneficios por discapacidad para personas con enfermedades graves y afecciones médicas que cumplen con los criterios legales establecidos para dichos beneficios.

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Con la inclusión de las 14 nuevas afecciones médicas, la lista CAL cuenta ahora con un total de 314 condiciones.

Desde el inicio de la iniciativa CAL en 2008, se han aprobado las solicitudes de más de 1,2 millones de personas con discapacidades graves a través de este proceso acelerado, explicó el SSA en un comunicado.

Elimina trabas burocráticas

"El Seguro Social está fortaleciendo sus programas de discapacidad y mejorando el proceso de determinación —haciéndolo más rápido y de mayor calidad— para servir al público estadounidense", declaró el comisionado de la SSA Frank J. Bisignano.

Destacó que el programa CAL elimina trabas burocráticas y permite brindar apoyo a personas que reciben diagnósticos que cambian sus vidas y que necesitan ayuda “con urgencia".

Entre las afecciones recién añadidas se encuentran los síndrome de Aicardi, de Baraitser-Winter, de Beare-Stevenson y de Bohring-Opitz y el OPHN 1. Así como los trastornos genéticos relacionados con el gen CASK, y el linfoma hepatoesplénico de células T.

Para obtener más información sobre la iniciativa, incluida la lista completa de afecciones CAL, se puede visitar la página web del SSA.

FUENTE: Con información de EFE

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