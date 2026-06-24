Detienen al hijo del cantante colombiano Diomedes Díaz por presunto secuestro

Fotografía de archivo del 15 de mayo de 2009 del cantante y compositor colombiano Diomedes Díaz después de cantar en el estado de César, en Colombia. Díaz, autor de grandes éxitos del folclor vallenato, falleció el domingo 22 de diciembre de 2013a los

BARRANQUILLA.- Luis Mariano Díaz González, uno de los hijos del fallecido cantante colombiano Diomedes Díaz, fue detenido en la madrugada de este miércoles en Barranquilla, durante un operativo de la Policía contra una presunta banda dedicada a préstamos ilegales conocidos como "gota a gota".

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, seis personas fueron capturadas en el operativo por su presunta participación en delitos como extorsión, secuestro simple y tortura relacionados con cobros violentos de deudas.

REALEZA Confirman que princesa heredera de Noruega se sometió a un trasplante de pulmón

Las capturas se produjeron tras varios meses de investigación, iniciada a raíz de una denuncia presentada a finales de 2025 por una persona que afirmó haber sido secuestrada y torturada durante dos días por no pagar a tiempo las cuotas de un préstamo ilegal.

Los detenidos, entre quienes también se encuentran Keiner David Rocha Gamero, Darío Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez y Stiven Rafael Bolaño de La Hoz, fueron trasladados inicialmente a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía Seccional Atlántico y posteriormente a las instalaciones del Gaula de la Policía en Barranquilla.

Está previsto que en las próximas horas se lleven a cabo las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento ante un juez de control de garantías.

El acusado

Luis Mariano Díaz González, hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz y de la médica Betsy Liliana González, había mantenido un perfil relativamente bajo en los medios de comunicación, aunque era activo en redes sociales junto a su esposa, Maylin Henao, y otros miembros de su familia.

Diomedes Díaz, conocido como El Cacique de La Junta, falleció en 2013 y es considerado una de las figuras más emblemáticas de la música vallenata en Colombia.

FUENTE: EFE