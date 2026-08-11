EEUU envía equipo de respuesta a Colombia tras devastador terremoto

Esta vista aérea muestra a equipos de rescate buscando supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 11 de agosto de 2026. Voluntarios y equipos de rescate colombianos retiraron escombros con las manos desnudas en busca de supervivientes durante la madrugada del 11 de agosto, después de que el terremoto más fuerte registrado en el país en una década causara la muerte de al menos 169 personas y destruyera decenas de edificios.

BOGOTÁ — Estados Unidos anunció la llegada este martes a Colombia de un equipo de respuesta a desastres que apoyará las "operaciones críticas" de las autoridades colombianas frente al terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado en la víspera y que dejó más de 180 muertos y cerca de 2.600 heridos.

"Ayer, Estados Unidos activó un equipo del Equipo de Respuesta a Asistencia en Desastres (DART, por sus siglas en inglés) que llegará hoy a Colombia para apoyar las operaciones críticas, la programación y la coordinación general de la respuesta del Gobierno", indicó en redes sociales el Departamento de Estado.

La cartera diplomática informó que las autoridades estadounidenses, incluida la Embajada en Bogotá, están "en contacto directo" con el gobierno de Abelardo de la Espriella tras el "trágico" terremoto registrado en el noroeste de Colombia.

Ayuda humanitaria

La Administración Trump destinará más de 15 millones de dólares para financiar refugios de emergencia, alimentos, medidas de protección y evaluaciones de los daños causados por el movimiento telúrico.

La ayuda económica fue informada por el Departamento de Estado en su cuenta de X, en la que expresó su solidaridad con el pueblo colombiano y afirmó que está preparado para apoyar al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, mientras se evalúan las necesidades sobre el terreno.

Antes de oficializar la ayuda económica, el secretario de Estado, Marco Rubio, ofreció apoyo a Colombia y adelantó que EEUU se encontraba monitoreando la situación y listo para apoyar.

FUENTE: Con información de Europa Press/DLA