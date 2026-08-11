Unión Europea activa apoyo satelital, servicio consular y fondos tras terremoto en Colombia

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, confirmó la activación del mecanismo de asistencia consular en situaciones de crisis de la UE para apoyar a los ciudadanos europeos afectados por el sismo en Colombia

BRUSELAS.- La Unión Europea activó su mecanismo de asistencia consular en situaciones de crisis y movilizó el servicio de satélites Copernicus y financiación para apoyar las labores de rescate y asistencia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia el lunes, que deja al menos 240 muertos, más de 1.300 heridos y decenas de edificaciones devastadas.

"La UE ha movilizado Copernicus, nuestro servicio de satélites, para apoyar las operaciones de rescate y socorro. Estamos proporcionando financiación para respaldar la respuesta, también a través de la Cruz Roja", señaló este martes la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, en un mensaje en redes sociales.

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La jefa de la diplomacia europea confirmó la activación del mecanismo de asistencia consular en situaciones de crisis de la UE para apoyar a los ciudadanos europeos afectados por el desastre.Indicó que trasladó las condolencias del bloque a su homólogo colombiano.

El anuncio se suma al respaldo expresado en las últimas horas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien adelantó el lunes la movilización del servicio europeo de satélites para ayudar en las operaciones de rescate y aseguró que el bloque está preparado para proporcionar más apoyo al país sudamericano.

"Esta noche, el corazón de Europa está con el pueblo de Colombia tras el terrible terremoto en la región del Chocó", señaló la jefa del Ejecutivo comunitario.

Búsqueda de sobrevivientes

Socorristas y voluntarios buscan con desesperación a sobrevivientes del peor sismo de este siglo en Colombia.

Las principales ciudades del oeste de Colombia -Cali, Pereira, Manizales y Quibdó- muestran escenas de destrucción más de 24 horas después de la embestida del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el lunes a las 07H34.

"Desde ayer estamos viendo qué será de nuestras vidas, con esto no sabemos qué hacer", dijo a la AFP Gloria Giraldo, una ama de casa de 38 años en un barrio de varias casas derrumbadas en Pereira, una de las ciudades más golpeadas.

El terremoto, de magnitud 7,4 en la escala de Richter, se registró con epicentro a cinco kilómetros al este de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y a una profundidad de 107 kilómetros, según un informe preliminar del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS),

FUENTE: Con información de Europa Press/AFP