domingo 9  de  noviembre 2025
POLÍTICA

Acusan a la ONU de financiar "una agenda global contra los valores cristianos"

Elizabeth Torres, congresista puertorriqueña advirtió que el ente multilateral impulsa ideologías que atentan contra los valores humanos y espirituales

ONU.

ONU.

Canva
Imagen de Naciones Unidas (ONU).

Imagen de Naciones Unidas (ONU).

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - La delegada electa del Congreso de Estados Unidos por Puerto Rico, Elizabeth Torres, publicó un video en sus redes sociales en el que realizó duras críticas contra la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la que acusó de impulsar políticas que, según dijo, “van en contra de los valores cristianos y la moral social”.

Torres calificó a la ONU como “el gobierno anticristo” y la señaló como “propulsora de ideologías que buscan degradar los principios fundamentales de la familia y la fe”.

En su mensaje, la dirigente cuestiona iniciativas relacionadas con la ideología de género, la eutanasia, la transexualidad y la sexualización de los niños, afirmando que detrás de estas agendas existen intereses económicos y políticos internacionales.

“Uruguay acaba de legalizar la eutanasia. La ONU está a punto de reelegir a la voz más influyente sobre el derecho a la salud, una persona que promueve el aborto, las drogas, la prostitución y la niñez trans”, expresó Torres, advirtiendo que las decisiones del organismo multilateral “afectan la base moral de las naciones”.

"Contenidos adversos"

La delegada también denunció el papel de fundaciones privadas y universidades en la financiación de programas que, según dijo, “buscan normalizar conductas contrarias a los valores tradicionales”. Mencionó como ejemplo a instituciones estadounidenses de alto prestigio que, a su juicio, “difunden contenidos y cursos académicos orientados a transformar la percepción cultural de los jóvenes”.

Torres, conocida por su postura conservadora y su defensa del cristianismo, afirmó que el fenómeno cultural también se extiende al entretenimiento.

“Cuando figuras de la música popular dicen ‘hago lo que me da la gana’, están promoviendo una ideología contraria a la fe”, comentó, en referencia al impacto de artistas urbanos sobre las nuevas generaciones.

Finalmente, la funcionaria insistió en que sus declaraciones buscan “alertar a la ciudadanía sobre la influencia globalista” que, según sostiene, se expande desde los organismos internacionales y el sistema educativo.

“Eso es lo que está pasando en el mundo”, concluyó Torres, reiterando su rechazo a lo que considera una “agenda mundial contraria a los principios cristianos”.

FUENTE: Con información de Redes Sociales

