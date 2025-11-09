María Corina Machado y Edmundo González solicitan a gobierno de EEUU nuevo estatus para venezolanos

MIAMI. - Al quedar sin efecto el Estatus de Protección Temporal ( TPS ) para los venezolanos el 7 de noviembre, los líderes de la oposición de Venezuela, María Corina Machado y Edmundo González , presidente electo en 2024, solicitaron al gobierno de EEUU una “revisión urgente” de la medida ejecutiva que dejó sin protección a 600.000 venezolanos en el país.

En consecuencia, que se emita un nuevo estatus que permita la permanencia legal de estos inmigrantes en EEUU.

La petición fue hecha en una comunicación que también dirigen al Congreso estadounidense y en la que se solidarizaron con los venezolanos afectados que vivían y trabajaban amparados en el TPS.

“Trabajamos día y noche para alcanzar esa solución”, afirmaron Machado y González en la misiva.

El viernes pasado, el Servicio de Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) afirmó en un comunicado que "Venezuela ya no cumple con los requisitos para su designación para el TPS", tras el dictamen de la Corte Suprema que autorizó la terminación del mecanismo de protección.

Venezolanos sin TPS, preocupación

Los máximos dirigentes opositores hicieron énfasis en su carta en la situación de vulnerabilidad a la que quedan expuestos los inmigrantes venezolanos que huyeron de su país en el contexto de la severa crisis política y económica, y de la persecución por parte del régimen de Maduro.

Señalaron concretamente que, tras las elecciones de julio de 2024 en las que resultó vencedor González y que Maduro desconoció, están obligados también a garantizar que los venezolanos fuera del país puedan regresar en forma voluntaria y ser protegidos.

“Ser venezolano no puede ser nunca más sinónimo de refugiado. Por eso, la mayor protección para cada venezolano, dentro y fuera de Venezuela, es recuperar la libertad de su patria, el valor de su pasaporte y contar con un gobierno democrático que los defienda”, puntualizaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MariaCorinaYA/status/1986885508950086048?t=72l8pMnwNvQOPBqXB4ZP-Q&s=09&partner=&hide_thread=false Sobre la protección a los migrantes venezolanos.



Venezuela será nuestro lugar seguro muy pronto. pic.twitter.com/sokCEJop9C — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) November 7, 2025

Futuro de Inmigrantes

“No descansaremos hasta que Venezuela, nuestra tierra común, sea nuevamente el hogar de todos y el lugar de reencuentro para millones de familias separadas por un régimen criminal”, concluyeron los líderes opositores en la comunicación.

Hasta la fecha, no ha habido información oficial de las ONG defensoras de derechos de migrantes ni de abogados de inmigración acerca del destino de los afectados.

Sin embargo, se cree que la mayoría de los venezolanos que quedaron sin el TPS este 7 de noviembre solicitaron el asilo lo que podría extender su permanencia legal en EEUU, mientras que otros podrán hacerlo hasta enero cuando se vencen sus permisos de trabajo.

La reciente expiración del TPS afectó específicamente a 250.000 venezolanos que lo consiguieron en 2021, de los 600.000 que permanecían con estatus otorgado por la administración Biden.

Los otros 350.000 con el mecanismo de protección desde 2023, quedaron expuestos a deportación desde el 7 de abril de 2025.

FUENTE: Con información de red X María Corina Machado, Redacción DLA