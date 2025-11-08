sábado 8  de  noviembre 2025
OBITUARIO

Conozca a Devin Jaramillo, el joven oficial de Miami que dio su vida en cumplimiento del deber

Luto en el sur de la Florida tras la trágica muerte del policía Devin Jaramillo, de 27 años, quien fue baleado el viernes por la tarde mientras cumplía con su deber, respondiendo a un accidente de tráfico en el distrito de Kendall. Compañeros, familiares y la comunidad lo recuerdan como un hombre dedicado, valiente y comprometido con proteger a los demás.

Devin Jaramillo, oficial de 27 años, murió el viernes tras ser baleado mientras prestaba servicio.



MIAMI DADE POLICE DEPARTMENT
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. – La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) confirmó la muerte del oficial Devin Jaramillo, de 27 años, quien falleció el viernes tras ser baleado mientras prestaba servicio en el distrito de Kendall, respondiendo a una escena de choque en la avenida 122 y la calle 128 del suroeste del condado Miami-Dade.

Graduado en 2019 en Justicia Criminal por la Universidad de Florida Central (UCF), comenzó su carrera en el Departamento de Policía de Coral Gables (CGPD), donde fue reconocido por su profesionalismo y dedicación. En julio de 2023 recibió el premio de Oficial del Mes tras detener a un sospechoso de robo de paquetes y resolver varios casos relacionados con este delito.

En la MDSO también se destacó. En agosto de 2025 logró incautar 13 armas de fuego y municiones durante un arresto de tráfico, evitando que cayeran en manos equivocadas.

El incidente que terminó con la vida del uniformado involucró a un joven de 21 años, identificado por los detectives como Steven David Rustrian. Todo comenzó con un accidente vial menor que derivó en una discusión y confrontación física. Durante el enfrentamiento, Rustrian tomó el arma de fuego del funcionario policial y le disparó antes de quitarse la vida, según explicó la alguacil Rosie CorderoStutz.

Además, las autoridades confirmaron que otro sospechoso está detenido en relación con el incidente que continúa bajo investigación.

Durante una rueda de prensa realizada frente al Kendall Hospital, donde Jaramillo fue trasladado y atendido inicialmente, se le rindió tributo póstumo. “Su último sacrificio fue su vida, defendiéndonos”, declaró CorderoStutz, quien además lamentó profundamente su pérdida y lo recordó como un miembro valioso, cuyo legado de integridad, valentía y compromiso con la seguridad permanecerá en la memoria de todos quienes lo conocieron.

En su honor se realizó una procesión en la que participaron miembros de las diferentes agencias policiales de Miami, familiares y amigos. El cortejo recorrió varias calles cercanas al hospital, escoltado por vehículos oficiales con sirenas encendidas y luces intermitentes, en señal de respeto y reconocimiento a su valentía y dedicación. Durante el recorrido, los presentes aplaudieron y rindieron homenaje mientras la familia recibía muestras de apoyo y solidaridad de los colegas de Jaramillo y la comunidad.

El oficial era muy apreciado por sus compañeros, y su ética en el servicio era ampliamente reconocida. Su padre, David Jaramillo, detective retirado y presidente emérito de la Asociación Hispana de Oficiales de Policía (HPOA), destacó la pasión de su hijo por proteger a la comunidad y su compromiso como voluntario en la organización.

Hoy Miami llora la pérdida de un servidor público que no solo cumplía con su deber, sino que lo hacía con cercanía y respeto hacia todos. Devin Jaramillo deja una huella imborrable en la comunidad que tanto amó, demostrando que la grandeza no siempre se mide por actos heroicos, sino por la bondad y el esfuerzo diario. Su vida fue breve, pero plena en compromiso y humanidad. Más allá de los uniformes, premios y logros, será celebrado por su risa, su generosidad y por la forma en que hacía sentir a los demás seguros y acompañados. Su ejemplo seguirá vivo en las acciones de quienes tuvieron la suerte de conocerlo, inspirando a servir con corazón y compromiso.

