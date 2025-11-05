miércoles 5  de  noviembre 2025
Seguridad

EEUU presenta texto para respaldar en la ONU el plan de paz de Trump para Gaza

Entre los 20 puntos del acuerdo propuesto por Trump para Gaza, incluye el desarme de Hamás y la reconstrucción

Gente hablando durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre la Guerra en Gaza en la sede de Naciones Unidas, el miércoles 29 de mayo de 2024.&nbsp;

AP/Seth Wenig
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Estados Unidos presentó el miércoles a países socios un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas destinado a apoyar el plan de paz en Gaza del presidente Donald Trump, que incluye el despliegue de una fuerza internacional, indicó la misión estadounidense.

La fuerza de estabilización internacional está prevista en un acuerdo de 20 puntos que condujo a un frágil alto el fuego el 10 de octubre entre Israel y el grupo palestino Hamás, impulsado por Estados Unidos.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, se reunió el miércoles con los diez representantes del Consejo de Seguridad, así como con otros actores clave (Egipto, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Turquía), informó un portavoz de la misión en un comunicado, señalando el "apoyo regional" a la propuesta.

El proyecto, del cual no hay fecha para ser sometido a votación, "saluda al Comité de paz" —que deberá ser presidido por Trump para supervisar el gobierno de transición en Gaza— y "autoriza la fuerza de estabilización internacional esbozada en el plan de paz de 20 puntos" del mandatario estadounidense, agregó el portavoz.

Desarme de Hamás

Según el acuerdo, la fuerza internacional de paz estará compuesta por una coalición en su mayoría de países árabes y musulmanes, y será desplegada en Gaza para supervisar la seguridad a medida que el ejército israelí se retira.

Fuentes diplomáticas señalan que varios países están listos para participar en la fuerza de estabilización, pero esperan un mandato del Consejo de Seguridad para efectivamente desplegar las tropas en el territorio palestino.

Otros de los puntos del acuerdo sobre Gaza incluyen el desarme de Hamás y la reconstrucción.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

