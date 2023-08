Afirman que Javier Milei arranca "sólido" a las presidenciales

Fornoni explicó que la misma "incertidumbre" que hubo en la campaña de las PASO se mantiene actualmente, y reconoció que "en esas circunstancias de tanta incertidumbre, plantear una encuesta con carácter predictivo sobre la intención de voto es muy complicado".

Fornoni admite que previo a las PASO sobreestimaron lo que llama el "voto estratégico" hacia Milei, es decir, que los electores que votaron por Milei lo hayan hecho "en castigo hacia alguien". La analista considera que "la gente vota y ya".

"Nosotros no tenemos como un número realmente importante, un voto estratégico, que hayan ido a votar a Milei en castigo hacia alguien, por lo menos hacia el oficialismo tendría lógica, porque en castigo a la oposición podría ser porque no se ponían de acuerdo", dijo Fornoni, reseñó el portal perfil.com.

Y agregó: "la gente que votó por Milei, en una interna que no se definía nada, porque él era candidato por sí solo, y cuánto sacara ahora no definía lo que podía sacar en octubre, creo que seguirá en ese espacio", aunque recuerda que "dicen que quizá la gente se asusta al estar más cerca" de la elección.

La analista recalcó que previo a las PASO advirtió que se debía tener "ojo con las encuestas", porque en el caso de Management & Fit "siete de cada diez" encuestados "no querían responder".

"No era que tenías un indicio porque no te respondían a quién votaban, directamente te cortaban el teléfono o te daban vuelta la cara en la calle, es decir, no había forma de tener esa opinión... Entonces, uno decía 'tengamos cuidado', porque tenemos mucha más gente que no contesta sobre la que contesta", manifestó.

Fornoni indicó que otro factor a tomar en cuenta es que actualmente el 47% del padrón electoral en la Argentina está conformado por menores de 40 años, que sienten que su calidad de vida se ha deteriorado en los últimos años.

"Probablemente, todos los jóvenes que han entrado al mercado electoral (que hoy tenés el 47% del padrón que tiene menos de 40 años), no sabés si ese paradigma sigue siendo o prefieren apostar (producto de que han vivido dos gobiernos consecutivos, de los dos espacios políticos que hoy se presentan y ninguno ha tenido éxito), porque ellos sienten que su calidad de vida se ha ido deteriorando", expresó.

En cuanto a Patricia Bullrich, que ganó la interna de Juntos por el Cambio, con el 17% de los votos, frente al 11% del Jefe de Gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, Fornoni estima que "no solo tiene que crecer con los votantes nuevos, sino que además tiene que retener el total de los votos de Larreta".

En ese sentido, dijo que "el tema es que muchos de los que no fueron a votar eran gente joven, y ese perfil es más compatible con el votante de Milei. Veremos cuán vigente sigue el paradigma de que la gente se ponga conservadora".

Sobre el candidato oficialista Sergio Massa, que se impuso en la interna peronista con 21.4% sobre Juan Grabois, que obtuvo 7%, la directora de Managemente & Fit consideró que "tiene que sumar los siete de Grabois" y allí sí ve "probable que haya un fuga de votos" aunque "no sean muchos, solo tres o dos puntos que se vayan a la izquierda". No obstante, cree que eso "ya lo pone en una situación delicada".

Milei gana en imagen positiva

Este viernes el portal Clarin.com difundió los resultados de un estudio realizado por la firma CB Consultora Opinión Pública, el cual fue realizado entre el 14 y 16 de agosto, justo después de las PASO. El estudio indagó sobre la imagen de los candidatos presidenciales y su potencial electoral, con pisos y techos en la intención de voto.

En la primera categoría, imagen de los candidatos, Milei se llevó el porcentaje más alto con 44.5% a favor. Sin embargo, el porcentaje que recoge en cuanto a imagen negativa supera a la positiva, pues el ultraderechista tiene 45.6% de imagen negativa.

En el segundo criterio de medición, CB categorizó las opciones de respuesta entre "voto seguro", "podría votarlo" y "nunca lo votaría", siendo la categoría "voto seguro" el piso de cada candidato y "podría votarlo" el techo ( la sumatoria entre "voto seguro" y "podría votarlo"). El criterio "nunca lo votaría" es definido por CB como el "rechazo".

En este análisis, el economista libertario también lidera la intención de voto con 26.5% de "voto seguro", que es su piso, más un 25.5% de "podría votarlo", lo que ubica su techo en 52%. El "nunca lo votaría" (rechazo) se ubicó en 41.2%.

Bullrich se ubica de segunda con 18.5% de "voto seguro" (piso), más 28.9% de "podría votarlo" (techo 47.4%), mientras que la opción "nunca lo votaría" (rechazo) se ubicó en 45%.

En tanto, Massa ocupa el tercer puesto con 18.6% de "voto seguro" (piso), más 16.3% de "podría votarlo" (techo 34.9%), y 59.5% de "nunca lo votaría" (rechazo).

FUENTE: REDACCIÓN / Con información de Perfil.com / Clarin.com