Delcy Rodríguez incluye a Diosdado Cabello en revisión de casos de presos políticos por Ley de Amnistía

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe la ley de amnistía de manos de su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, expresa malestar en su rostro durante la entrega de la ley, en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.

CARACAS .- Con el mensaje de que la Ley de Amnistía abre “una nueva etapa” en Venezuela , la jefa interina del régimen, Delcy Rodríguez, informó que Diosdado Cabello , señalado como uno de los responsables de la represión en el país, tendrá a su cargo la revisión de casos de presos políticos que quedaron excluidos del texto legal promulgado este 19 de febrero en la noche.

El anuncio de Rodríguez fue hecho a las puertas del Palacio de Miraflores, en donde un grupo representativo de la Asamblea Nacional le hizo entrega formal del texto legal que fue aprobado por unanimidad, a pesar de iniciales discrepancias entre diputados, en un debate de dos horas, este jueves.

Cabello, quien es ministro de interiores, preside la Comisión de Revolución Judicial que se encarga de los cuerpos policiales de inteligencia que apoyan a fiscales y jueces, y ha sido señalado en informes de la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela como implicado en la represión de opositores, en el contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos.

El funcionario es también vicepresidente sectorial, según Rodríguez.

Diosdado Cabello con la amnistía

“Quiero pedir a la Comisión de Revolución Judicial, presidida por el vicepresidente sectorial, Diosdado Cabello; al Parlamento venezolano y al Programa de Convivencia Democrática y Paz que se activen para la revisión de casos no contemplados en la ley de Amnistía”, dijo la jefa encargada del país, en el que se espera por la liberación de todos los presos por motivos políticos.

Rodríguez instó también a que estas comisiones “den las recomendaciones pertinentes para curar heridas, para encausar la convivencia democrática y la justicia”.

La sanción de la ley por parte de la Asamblea Nacional fue acogida con alguna esperanza por abogados y familiares de presos políticos, algunos de los cuales levantaron la huelga de hambre que mantenían a las puertas de un calabozo policial en el este de Caracas.

De acuerdo con los primeros reportes sobre el texto entra en vigencia, hubo pequeñas modificaciones. Una de estas es que los amnistiados pueden ser representados por abogados para solicitar el beneficio ante los jueces que siguen siendo los mismos en funciones.

El dirigente político Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder María Corina Machado fue dejado en "libertad plena" por la ley, y se esperaba la misma decisión en el caso de Freddy Superlano.

Sin embargo, juristas insisten en que no habrá verdadera amnistía si no son incluidos todos los presos políticos y si no se derogan la ley del Odio y la ley Simón Bolívar que han sido usadas para perseguir y reprimir a críticos del régimen.

FUENTE: Con información video red X, Vale TV,