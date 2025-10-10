viernes 10  de  octubre 2025
CLIMA

Al menos 23 muertos por fuertes lluvias en México

México se ha visto afectado por fuertes lluvias en 2025, con precipitaciones que incluso rompieron un récord en su capital

Las fuertes lluvias del 9 de octubre de 2025 en México causaron dos muertes, además de inundaciones de viviendas, deslizamientos de tierra y el desbordamiento de ríos en varias partes del país, informó el gobierno mexicano el viernes. Vehículos permanecen parcialmente sumergidos en una calle inundada tras las fuertes lluvias en Poza Rica, estado de Veracruz, México, el 10 de octubre de 2025.

Las fuertes lluvias del 9 de octubre de 2025 en México causaron dos muertes, además de inundaciones de viviendas, deslizamientos de tierra y el desbordamiento de ríos en varias partes del país, informó el gobierno mexicano el viernes. Vehículos permanecen parcialmente sumergidos en una calle inundada tras las fuertes lluvias en Poza Rica, estado de Veracruz, México, el 10 de octubre de 2025.

Foto por MARCO ANTONIO PEREZ / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICOAl menos 23 personas murieron en México por las fuertes lluvias que se han registrado desde el jueves, según reportes de autoridades de distintos estados del país.

Autoridades de Protección Civil de México señalaron el viernes que las lluvias han arreciado en 31 de los 32 estados del país, con las mayores afectaciones en Veracruz (este), Querétaro e Hidalgo (centro) y en San Luis Potosí (centronorte).

Lee además
Departamento del Tesoro.
NARCOTRÁFICO

EEUU sanciona a ocho personas y doce empresas de México vinculadas al Cártel de Sinaloa
Se muestra una imagen del sacerdote católico Marcelo Pérez durante su velorio después de que lo mataran a tiros en San Cristóbal de Las Casas, estado de Chiapas, México, el 20 de octubre de 2024.
VIOLENCIA

Asesinato de sacerdote replantea auge de la violencia contra líderes católicos en México

México se ha visto afectado por fuertes lluvias en 2025, con precipitaciones que incluso rompieron un récord en la capital.

Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, dijo también que en los estados afectados hay deslaves, derrumbes carreteros y ríos desbordados.

"Afectaciones"

El estado de Hidalgo suma 16 muertos, además de 1.000 viviendas afectadas y 90 comunidades incomunicadas, según autoridades. Puebla registra cinco muertos, 11 desaparecidos y 80.000 personas afectadas, de acuerdo con el gobierno estatal.

Más temprano, las autoridades habían reportado un menor fallecido en Querétaro y un policía en Veracruz.

"Trabajamos para apoyar a la población, abrir caminos y restablecer el servicio eléctrico. Estamos atentos", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la red social X tras una reunión con autoridades locales y miembros de su gabinete.

Planes de apoyo

El ejército y la marina desplegaron también planes de ayuda a la población afectada por las lluvias.

La Secretaría de la Defensa Nacional dijo que desde el 9 de octubre tiene más de 5.400 efectivos desplegados con el apoyo de equipo, material y vehículos.

Las autoridades de distintos órdenes de gobierno también abrieron albergues para la población afectada. Además, miembros de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabajan para restablecer la energía eléctrica en las comunidades afectadas.

Protección Civil dijo que está apoyando a los damnificados por la tormenta tropical Raymond, que provoca fuertes lluvias en su recorrido por el Pacífico, en paralelo a las costas mexicanas.

La misma fuente reportó que hay afectaciones en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, todos con costa en el Pacífico.

Raymond se ubica a 655 km al sur de la península de Baja California, en el noroeste de México, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h.

Se espera que el sábado o domingo entre como depresión tropical al estado de Baja California Sur.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Huracán Priscilla gana fuerza y provoca oleaje y lluvias en México

Cientos de migrantes parten a Ciudad de México para exigir su regularización

Fuerte terremoto de 7,8 grados de magnitud se registra en el mar entre Sudamérica y la Antártida

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas
GALARDÓN

La líder venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz

British Airways, MIA.
TRAVEL

British Airways' new lounge at Miami International Airport

La líder opositora María Corina Machado tras se secuestrada y posteriormente liberada por el régimen
VENEZUELA

Líderes mundiales celebran reconocimiento a María Corina Machado

El nuevo presidente interino de Perú, José Jeri Oré, saludando tras su juramentación en el Congreso Nacional en Lima, después de que los legisladores destituyeran a la expresidenta Dina Boluarte.
GOBIERNO

José Jerí asume como nuevo presidente de Perú tras destitución de Dina Boluarte

Agentes federales, incluidos miembros del Departamento de Seguridad Nacional, ICE y otros, custodian una instalación de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el centro de Portland, Oregón, ante la amenaza de manifestantes proinmigración indocumentada.
Inmigración

Jueza suspende temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

Te puede interesar

Comisión de Miami-Dade en pleno 
DE CRISIS EN CRISIS

Miami-Dade prepara expropiación de activo crucial para el puerto de Miami

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente Donald J. Trump en una reunión reciente en la Casa Blanca con su gabinete
ESCALADA DE TENSIONES

Trump anuncia arancel adicional del 100% a importaciones chinas como respuesta a su hostilidad

Un vehículo del escuadrón antiexplosivos del Departamento de Policía Metropolitana de Nashville ingresa al área de la explosión en la fábrica de Accurate Energetic Systems el 10 de octubre de 2025 en McEwen, Tennessee.
Investigación

Al menos 19 desaparecidos por explosión en fábrica de Tennessee; Sheriff afirma que hay "víctimas mortales"

Equipo detrás de Days to Shine, trabajando para brindar un evento memorable.
INSPIRACIÓN

Regresa Days to Shine Miami, la cita que impulsa el progreso y la alegría femenina

Vista panorámica del Puerto de Keelung, Taiwán.
CONFLICTO

Trump responde a hostilidad de China por nuevas acciones en sus prácticas comerciales