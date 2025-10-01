miércoles 1  de  octubre 2025
CRISIS MIGRATORIA

Cientos de migrantes parten a Ciudad de México para exigir su regularización

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó a finales de septiembre que más de dos millones de migrantes indocumentados abandonaron EEUU

Migrantes caminan por la carretera como parte de una caravana que busca llegar a la capital mexicana en Tapachula, estado de Chiapas, México, el 1 de octubre de 2025. Una caravana de unos 1,500 migrantes de diversas nacionalidades partió del sur de México el miércoles hacia la capital del país para exigir documentos que les permitan regularizar su situación.

(Foto de JOSÉ TORRES / AFP)

CIUDAD DE MÉXICO - Una caravana integrada por unos 1,500 migrantes de diversas nacionalidades partió este miércoles desde el sur de México rumbo a la capital de ese país para exigir documentos que les permitan regularizar su situación migratoria.

La movilización inició en la madrugada en la ciudad de Tapachula, fronteriza con Guatemala, donde los migrantes marcharon con una pancarta en la que se leía: “Con papeles podemos aportar más a México. Papeles, no persecución”. Durante el trayecto, avanzaron por la carretera bajo la vigilancia de agentes migratorios mexicanos.

“Decidimos ir hacia arriba, a Ciudad de México, para mejorar un poquito. No pagan bien; yo estaba trabajando con otro cubano y me pagaban 120 pesos al día (6,5 dólares)”, relató Jorge Luis Rivera, un cubano de 56 años, quien aseguró que ya no busca llegar a Estados Unidos, sino establecerse en México. “Queremos que nos reciban y nos ayuden para tener la residencia y quedarnos acá”, agregó.

En el mismo sentido, se expresó Rebeca García, de 26 años y también cubana. “No nos dan papeles, no nos dan legalidad y no tenemos trabajo”, lamentó.

Política migratoria más estricta

México se ha convertido en un destino para miles de migrantes, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump endureciera la política migratoria, tras su regreso a la Casa Blanca.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó a finales de septiembre que más de dos millones de migrantes indocumentados abandonaron Estados Unidos, ya sea de manera forzosa o voluntaria, desde que Trump asumió el poder en enero.

FUENTE: Con información de AFP

