viernes 10  de  octubre 2025
PERÚ

Expresidenta peruana descarta buscar asilo tras su destitución

Dina Boluarte accedió a la presidencia de Perú en diciembre de 2022 tras la destitución y encarcelamiento del oficialista Pedro Castillo

Esta fotografía, difundida por la oficina de prensa de la Presidencia del Perú, muestra a la presidenta Dina Boluarte durante un mensaje a la nación en el Palacio de Gobierno de Lima el 25 de marzo de 2025. Boluarte convocó a elecciones presidenciales y legislativas para el 12 de abril de 2026, lo que marca el inicio formal del proceso electoral, al que no podrá presentarse como candidata. (Foto de Jhonel Rodríguez Robles / Presidencia del Perú / AFP)

Esta fotografía, difundida por la oficina de prensa de la Presidencia del Perú, muestra a la presidenta Dina Boluarte durante un mensaje a la nación en el Palacio de Gobierno de Lima el 25 de marzo de 2025. Boluarte convocó a elecciones presidenciales y legislativas para el 12 de abril de 2026, lo que marca el inicio formal del proceso electoral, al que no podrá presentarse como candidata. (Foto de Jhonel Rodríguez Robles / Presidencia del Perú / AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA - La expresidenta peruana Dina Boluarte, destituida por el Congreso en un juicio político exprés, descartó este viernes que planee solicitar asilo, pese a las investigaciones que le abrió la fiscalía por presunto lavado de activos y otro delito.

La exmandataria de 63 años reapareció frente a su vivienda en el sur de Lima, para desmentir rumores de la prensa sobre su supuesta intención de refugiarse en otro país.

Lee además
El nuevo presidente interino de Perú, José Jeri Oré, saludando tras su juramentación en el Congreso Nacional en Lima, después de que los legisladores destituyeran a la expresidenta Dina Boluarte.
GOBIERNO

José Jerí asume como nuevo presidente de Perú tras destitución de Dina Boluarte
Dina Boluarte, presidenta de Perú.
Investigación

Fiscalía pide a la justicia prohibir la salida del país a la destituida presidenta de Perú

Se ha "estado indicando a través de los medios de comunicación (...) que había buscado un asilo. Nada de ello es cierto", afirmó ante los periodistas.

En la madrugada de este viernes, Boluarte fue removida del cargo que ocupaba desde diciembre de 2022, tras ser sometida a un juicio político por "permanente incapacidad moral".

El Congreso votó por unanimidad cuatro mociones de vacancia.

"Investigación"

Apenas perdió el fuero, la fiscalía activó dos investigaciones en contra de Boluarte: una por lavado de activos durante la campaña electoral de 2021, cuando fue candidata a la vicepresidencia junto con Pedro Castillo. La otra causa es por "negociación incompatible con su cargo".

A raíz de ello, la fiscalía elevó un pedido a la justicia para que le prohíba salir de Perú.

"Aquellos casos que están en investigación (...) no soy responsable de ninguno de ellos. La calma está en mí, estoy en mi hogar y estaré permanentemente en el país", sostuvo Boluarte.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Desnutrición en Haití podría afectar muy pronto a casi 6 millones de personas

Fuerte terremoto de 7,8 grados de magnitud se registra en el mar entre Sudamérica y la Antártida

Al menos 23 muertos por fuertes lluvias en México

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas
GALARDÓN

La líder venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz

British Airways, MIA.
TRAVEL

British Airways' new lounge at Miami International Airport

La líder opositora María Corina Machado tras se secuestrada y posteriormente liberada por el régimen
VENEZUELA

Líderes mundiales celebran reconocimiento a María Corina Machado

El nuevo presidente interino de Perú, José Jeri Oré, saludando tras su juramentación en el Congreso Nacional en Lima, después de que los legisladores destituyeran a la expresidenta Dina Boluarte.
GOBIERNO

José Jerí asume como nuevo presidente de Perú tras destitución de Dina Boluarte

El presidente Donald Trump. video
DECLARACIONES

Trump dice que María Corina Machado aceptó el Nobel de la Paz en su "honor"

Te puede interesar

Agentes policias detienen a revoltosos de la extrema izquierda que intentan llevar el caos y la inseguridad a las ciudades gobernadas por la ultraizquierda para desestabilizar al gobierno del presidente Donald J. Trump.
ANáLISIS/ POLíTICA EN EEUU

Demócratas apuestan por el caos en ciudades y la parálisis del presupuesto federal

Por Leonardo Morales
Comisión de Miami-Dade en pleno 
DE CRISIS EN CRISIS

Miami-Dade prepara expropiación de activo crucial para el puerto de Miami

El presidente Donald Trump. video
DECLARACIONES

Trump dice que María Corina Machado aceptó el Nobel de la Paz en su "honor"

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas
GALARDÓN

La líder venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz

El presidente Donald J. Trump en una reunión reciente en la Casa Blanca con su gabinete
ESCALADA DE TENSIONES

Trump anuncia arancel adicional del 100% a importaciones chinas como respuesta a su hostilidad