Al menos 37 muertos y 24 heridos en accidente de autobús en sur de Perú

LIMA.- Al menos 37 muertos y 24 heridos causó este miércoles el accidente de un autobús que rodó por un abismo tras chocar con una camioneta en Arequipa, en el sur de Perú , informó a la AFP una autoridad del departamento regional de Salud.

El siniestro es uno de los peores de los últimos años en Perú, un país con una alta accidentalidad en las vías asociada, entre otros factores, exceso de velocidad y embriaguez, coinciden varios estudios.

El autobús con 60 pasajeros, de la empresa Llamosas, partió de la localidad de Chala, en la provincia de Caravelí, con destino a la ciudad de Arequipa.

"Tenemos una cifra de 37 fallecidos (...) además de 24 heridos", dijo a la AFP Walther Oporto, gerente regional de Salud de Arequipa.

El accidente se produjo en la madrugada en la vía Panamericana Sur que conecta con Chile.

El vehículo rodó a un abismo 200 metros en el km 780 de la carretera, tras chocar de frente con una camioneta en una curva, según reportes de prensa que citan a cuerpos de bomberos.