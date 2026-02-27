viernes 27  de  febrero 2026
Chifa Du Kang, una historia de esfuerzo familiar y sabor peruano en Miami

Con varias ubicaciones en Miami, el restaurante Chifa Du Kang representa tradición, unión y buena mesa

La familia de origen chino fundadora del restaurante peruano Chifa Du Kang.&nbsp;

Cortesía/ Chifa Du Kang
Platos del menú de Chifa Du Kang.

Cortesía/ Chifa Du Kang
Sopa especial.

Cortesía/ Chifa Du Kang
Tallarín de pollo en trozos y tallarín especial con camarones.

Cortesía/ Chifa Du Kang
Arroz chaufa especial.

Cortesía/ Chifa Du Kang
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Cuando alguien dice “vamos al chifa” en Perú, todos saben de qué se trata. Chifa es la fusión entre la cocina cantonesa y los ingredientes peruanos que se convirtió en parte esencial de la identidad del país. Es tan popular que hay un chifa en cada esquina.

Más que un restaurante, es tradición, reunión familiar y una expresión viva de la gastronomía peruana.

Esa herencia cultural hoy tiene un nombre propio en el sur de Florida: Chifa Du Kang, un restaurante peruano en Miami que ha logrado posicionarse como referente de la cocina peruana-china dentro de la comunidad latina.

La historia comienza en 1986, cuando Papá Tou y Juanita dejaron Cantón, China, y llegaron a Lima, Perú, con apenas 20 dólares en el bolsillo. Papá Tou trabajó en todo lo que pudo, sin miedo al sacrificio, convencido de que el esfuerzo constante abriría camino. Formaron su familia y levantaron su primer restaurante de chifa, luego un segundo, consolidando un sueño construido a base de disciplina y perseverancia.

Años después, decidieron volver a empezar, esta vez en Estados Unidos. En 2011 inauguraron su primer local en Bird Road, en Westchester, Miami. Para muchos peruanos fue como volver a casa; para otros latinos, el descubrimiento de una cocina intensa, abundante y profundamente familiar que forma parte de la reconocida gastronomía peruana.

Hoy cuentan con cinco locales: Bird Road, Kendall, Doral, Miramar y North Miami. Junto a Papá Tou y Juanita trabajan sus hijos, Anson y Vikki, quienes continúan expandiendo el legado familiar y consolidando su presencia como restaurante peruano en Miami para quienes buscan porciones generosas y platos pensados para compartir.

Con más de 70 platos en carta, desde el clásico arroz chaufa hasta el kamlú wantán, el pollo Chi Jau Kay y el lomo saltado. Chifa Du Kang mantiene su esencia: porciones abundantes, pensadas para compartir. Porque en su mesa no solo se sirve comida, se celebra la unión, el trabajo duro y la valentía de cruzar fronteras para construir un futuro mejor.

Una historia que comenzó con 20 dólares y hoy alimenta a toda una comunidad latina en Miami.

