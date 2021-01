Aliado de Guaidó agradece "coraje" a vicepresidente de la AN

Un hombre no puede ir solo contra una dictadura cruel.



Aquí no se ve muy bien, pero ahí, al lado del Presidente, está @JuanPGuanipa.



Hermano, hoy reconozco públicamente tu coraje: gracias por seguir en la lucha.



Líderes así me permiten creer que mi cárcel no fue en vano.