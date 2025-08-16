sábado 16  de  agosto 2025
COLOMBIA

Álvaro Uribe plantea coalición amplia para transición democrática, presenta nuevo candidato

El expresidente de Colombia escogió al exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón por el partido Centro Democrático para ir a la elección presidencial de 2026

El expresidente colombiano (2002-2010) Álvaro Uribe gesticula mientras habla durante una conferencia de prensa tras declarar sobre la masacre de 1997 en la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, el 27 de noviembre de 2023.

El expresidente colombiano (2002-2010) Álvaro Uribe gesticula mientras habla durante una conferencia de prensa tras declarar sobre la masacre de 1997 en la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, el 27 de noviembre de 2023. 

Foto de Juan BARRETO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, presentó al diplomático y político Juan Carlos Pinzón como candidato presidencial por el partido Centro Democrático para la elección de mayo de 2026, y contribuir así con una coalición que haga posible la transición democrática en el país, sumido en violencia política.

Uribe Vélez informó su decisión por la red X, en la que precisó que Pinzón fue representante de Colombia en el Banco Mundial durante su mandato (2002-2010), y también ministro de Defensa del gobierno de Juan Manuel Santos.

Pidió a militantes del partido que fundó que “se supere cualquier prevención” sobre su desempeño durante ese gobierno “que me sucedió, que hizo bastante daño a Colombia y también a Pinzón”, dijo en alusión a sus abiertas diferencias con Santos, con quien tuvo duros cruces durante el sepelio de Miguel Uribe.

Pinzón, de 53 años de edad, sería figura política clave para enfrentar la política de Gustavo Petro, cuestionado por permitir el regreso de la violencia contra opositores en su presidencia, tras sus vínculos con grupos radicales como el M19.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlvaroUribeVel/status/1956554609440260103?t=8HdqzAOKMkqly0in49zx8Q&s=09&partner=&hide_thread=false

Candidato para transición de Colombia

Uribe Vélez hizo el anuncio, luego de reunirse con Pinzón, de quien “tengo el más alto concepto sobre él”, según dijo.

“He explicado al doctor Pinzón la realidad del partido que tiene cuatro candidatos que estaban en emulación con el doctor Miguel Uribe Turbay, nuestro mártir”, dijo y precisó los puntos abordados durante su reunión

“Manifesté al doctor Pinzón que la candidatura del Centro Democrático tendrá el compromiso de contribuir a una coalición que gane la elección de 2026 para hacer transición hacia la recuperación democrática de Colombia”, afirmó.

Mencionó otros aspectos “comunes fundamentales” como seguridad, exigencia de transparencia, impulso al emprendimiento privado, Estado austero y pequeño; y política social, lo que sería la propuesta de gobierno democrático.

Pinzón, de 53 años de edad, también fue embajador de Colombia en EEUU (2015 a 2019), cargo diplomático que continuó desde 2021 en el gobierno Iván Duque.

FUENTE: Con información redes Álvaro Uribe

