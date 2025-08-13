miércoles 13  de  agosto 2025
COLOMBIA

Procuraduría pide a tribunal revocar la condena contra Álvaro Uribe, "hay fallas en las pruebas"

El procurador del caso del expresidente, Bladimir Cuadro Crespo, señala “vicios” en el fallo de Tribunal de Bogotá, que desvirtúan la presunción de inocencia

Manifestantes exhibieron el 7 de agosto carteles que representan al expresidente colombiano, Álvaro Uribe, y también al candidato presidencial Miguel Uribe, quien falleció el 11 de agosto tras el atentado en junio.

Manifestantes exhibieron el 7 de agosto carteles que representan al expresidente colombiano, Álvaro Uribe, y también al candidato presidencial Miguel Uribe, quien falleció el 11 de agosto tras el atentado en junio.

Foto de Raúl ARBOLEDA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- Este martes, la Procuraduría General de Colombia solicitó al Tribunal Superior de Bogotá que revoque la condena impuesta al expresidente Álvaro Uribe, al alegar que el fallo del juzgado de primera instancia presenta serias fallas en las pruebas que presentó.

El procurador encargado del caso de Uribe, Bladmir Cuadro Crespo, presentó un grueso documento al tribunal que por apelación conoce de la condena de 12 años de prisión que impuso la juez 44 penal, Sandra Heredia, contra el exmandatario.

Una mujer sostiene una bandera colombiana mientras protesta en apoyo al expresidente colombiano Álvaro Uribe en Bogotá el 7 de agosto de 2025. Uribe, presidente de Colombia entre 2002 y 2010, fue condenado a 12 años de arresto domiciliario el 1 de agosto de 2025.
COLOMBIA

Miles marchan en Colombia en apoyo al expresidente Uribe tras condena
La precandidata presidencial Vicky Dávila. 
COLOMBIA

Vicky Dávila: "Se materializó una venganza contra el expresidente Álvaro Uribe"

Uribe, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, es enjuiciado por supuestos cargos de fraude procesal y soborno de testigos en un proceso penal que lleva más de 12 años y que ha sido cuestionado por sus sesgos políticos.

Fallas en la condena

El procurador del caso Uribe argumentó en el escrito que el fallo de Heredia, en decisión de primera instancia dictada el 28 de julio pasado, se fundamentó en “conjeturas” y “no en evidencia contundente que desvirtúe la presunción de inocencia”, según los reportes.

Además, señala “vacíos en la valoración” de las pruebas por parte de la juez.

El dictamen consignado en el Tribunal Superior coincide con los argumentos del equipo de defensa del expresidente.

La defensa, bajo la coordinación del abogado Jaime Granado, tiene plazo hasta hoy 13 de agosto para apelar la decisión de Heredia.

El fallo condenatorio fue objeto de recientes nutridas protestas ciudadanas y marchas en apoyo al expresidente Uribe.

FUENTE: Con información de elespectador,com; eltiempo.com

La Esquinita de Reme

Tribunal Superior de Bogotá niega a Álvaro Uribe petición de su libertad temporal

Defensa del expresidente Álvaro Uribe pide que se acuerde su libertad hasta fallo definitivo

