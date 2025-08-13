Procuraduría pide a tribunal revocar la condena contra Álvaro Uribe, "hay fallas en las pruebas"

Manifestantes exhibieron el 7 de agosto carteles que representan al expresidente colombiano, Álvaro Uribe, y también al candidato presidencial Miguel Uribe, quien falleció el 11 de agosto tras el atentado en junio.

BOGOTÁ .- Este martes, la Procuraduría General de Colombia solicitó al Tribunal Superior de Bogotá que revoque la condena impuesta al expresidente Álvaro Uribe , al alegar que el fallo del juzgado de primera instancia presenta serias fallas en las pruebas que presentó.

El procurador encargado del caso de Uribe, Bladmir Cuadro Crespo, presentó un grueso documento al tribunal que por apelación conoce de la condena de 12 años de prisión que impuso la juez 44 penal, Sandra Heredia, contra el exmandatario.

COLOMBIA Vicky Dávila: "Se materializó una venganza contra el expresidente Álvaro Uribe"

Uribe, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, es enjuiciado por supuestos cargos de fraude procesal y soborno de testigos en un proceso penal que lleva más de 12 años y que ha sido cuestionado por sus sesgos políticos.

Fallas en la condena

El procurador del caso Uribe argumentó en el escrito que el fallo de Heredia, en decisión de primera instancia dictada el 28 de julio pasado, se fundamentó en “conjeturas” y “no en evidencia contundente que desvirtúe la presunción de inocencia”, según los reportes.

Además, señala “vacíos en la valoración” de las pruebas por parte de la juez.

El dictamen consignado en el Tribunal Superior coincide con los argumentos del equipo de defensa del expresidente.

La defensa, bajo la coordinación del abogado Jaime Granado, tiene plazo hasta hoy 13 de agosto para apelar la decisión de Heredia.

El fallo condenatorio fue objeto de recientes nutridas protestas ciudadanas y marchas en apoyo al expresidente Uribe.

FUENTE: Con información de elespectador,com; eltiempo.com